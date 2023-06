Elon Musk: Πώς περνάει τον Μήνα Υπερηφάνειας; Κάνοντας like σε τρανσφοβικές αναρτήσεις

Διανύουμε τον Μήνα Υπερηφάνειας και ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter Elon Musk τον γιορτάζει με τον δικό του απεχθή τρόπο: προωθώντας και κάνοντας "like" σε ένα σωρό τρανσφοβικά σκουπίδια.

Από τότε που ανέλαβε το τιμόνι της πλατφόρμας, ο Musk είναι... ταγμένος στην υπεράσπιση της «ελευθερίας του λόγου» και έχει δρομολογήσει σαρωτικές αλλαγές στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, απολύοντας πάνω από τα δύο τρίτα του προσωπικού του Twitter, χάνοντας το 59% των πωλήσεων διαφημίσεων και καταργώντας το σύστημα επαλήθευσης «μπλε ελέγχου» υπέρ των επί πληρωμή λογαριασμών που έχουν μετατρέψει το Twitter σε βόθρο ακροδεξιού μίσους και παραπληροφόρησης.

(Σ.Σ.: Κάπου εδώ αξίζει να υπενθυμίσει κανείς ότι ο Μασκ αναφερόταν στο Twitter πολύ πριν αναλάβει τον ιδιοκτησιακό του έλεγχο, αποκαλώντας το «δοξασμένη οργανισμό ακτιβιστών», κάτι που σίγουρα προκαλεί πικρό γέλωρα για χιλιάδες ανθρώπους που εδώ και μήνες και με τις ευλογίες του «αφεντικού» πλέον παρενοχλούνται, απειλούνται και τραμπουκίζονται χωρίς να μπορούν να βρουν το δίκιο τους...).

Επιπροσθέτως, ο Μασκ εδώ και καιρό προωθεί συντηρητική ατζέντα στην πλατφόρμα, με το να φιλοξενεί από την ανακοίνωση της προεδρικής εκστρατείας του Ρον ΝτεΣάντις, μέχρι τη θερμή υποδοχή του νέου talk show του Τάκερ Κάρλσον στο Twitter, μετά την απόλυση του τελευταίου από το Fox News. Ο Μασκ πέρασε επίσης την τελευταία εβδομάδα προωθώντας το «ντοκιμαντέρ» του Ματ Γουόλς "What is a Woman?", μια 95λεπτη άσκηση προπαγάνδας τρανσφοβικών και TERF’s… Μάλιστα, στις 2 Ιουνίου, ο Μασκ έκανε quote-tweet στον Γουόλς, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε γονιός πρέπει να το δει αυτό».

Ο Musk έχει επίσης κάνει like σε πολλά tweets του Matt Walsh και άλλων της alt right πτέρυγας , οι οποίοι έχουν επαινέσει το Twitter για την πλατφόρμα του The Daily Wire και του Tucker Carlson.

Στο μεταξύ, το ιστορικό των "likes" του περιλαμβάνει tweets που πανηγυρίζουν για την είδηση ότι χώρες όπως η Νορβηγία και πολιτείες όπως η Λουιζιάνα ψήφισαν πρόσφατα απαγορεύσεις για την παροχή φροντίδας για trans παιδιά, ένα που διανθίζει πλάνα από σημαίες του Pride στο Rockefeller Center της Νέας Υόρκης με ναζιστικές σημαίες και ένα που έκανε photoshop μια φωτογραφία του Elliot Page: στην πραγματική φωτογραφία ο ηθοποιός φοράει ένα μπλουζάκι που έχει πάνω του τυπωμένο το μήνυμα "protect trans kids" (μτφ. «προστατέψτε τα τρανς παιδιά»), ενώ στη φωτοσοπαρισμένη αναγράφεται "sterilize autistic children" (μτφ: «αποστειρώστε τα αυτιστικά παιδιά»)...

Όλων αυτών είχε προηγηθεί η κατάργηση της απαγόρευσης περί misgendering και επίσης η απαγόρευση –ως ταυτόσημη της ρητορικής μίσους- του να χρησιμοποιούν οι χρήστες τα «νεκρά ονόματα» τρανς ατόμων με στόχο να τα χλευάσουν.

Η πολιτική αυτή, η οποία θεσπίστηκε το 2018, με τον Elon Musk στο τιμόνι του Twitter «επιβίωσε» μόνο για έξι μήνες.

Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Musk έχει μια τρανς κόρη, η οποία άλλαξε νόμιμα το όνομα και το φύλο της πέρυσι. Όπως η ίδια είχε δηλώσει αυτό συνέβη «λόγω του ότι δεν ζω πλέον με τον βιολογικό μου πατέρα και δεν επιθυμώ να σχετίζομαι με αυτόν με κανέναν τρόπο», σύμφωνα και με τα δικαστικά αρχεία που έχει στη διάθεσή του το TMZ. Ο Μασκ κατηγόρησε στη συνέχεια τους «νεομαρξιστές» στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανύπαρκτη σχέση με την κόρη του.

Εδώ και καιρό το Twitter έχει μετατραπεί σε ένα μάλλον επικίνδυνο περιβάλλον για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, παρά το γεγονός ότι κάποτε αποτελούσε ένα ακμάζον κοινωνικό οικοσύστημα ειδικά για τα τρανς άτομα. Τον Απρίλιο, το Twitter αφαίρεσε αθόρυβα όλα τα μέτρα που προστάτευαν τα τρανς άτομα από τη ρητορική μίσους, ενώ ο ίδιος ο Μασκ δήλωνε ότι οι πάροχοι φροντίδας των τρανς νέων «θα πρέπει να τιμωρούνται με ισόβια φυλάκιση».

Αυτό που έχει γίνει σαφές είναι ότι η νέα πολιτική της πλατφόρμας περί της «ελευθερίας του λόγου» πρακτικά ευλόγησε την τρανσφοβία, τον ρατσισμό και άλλες μορφές παρενόχλησης.

«Το Twitter είναι ένα ακροδεξιό κοινωνικό δίκτυο», διακήρυξε σε πρόσφατο πρωτοσέλιδό του το The Atlantic, εξηγώντας ότι η κατεύθυνση της πλατφόρμας υπό τον Μασκ το έχει μεταμορφώσει αμετάκλητα σε κάτι πιο κοντά στο Truth Social παρά στο Twitter που γνωρίζαμε κάποτε. Παρόλο που το Twitter δεν ήταν ποτέ μια ουτοπία κοινωνικής δικαιοσύνης, και παρόλο που πολλοί προέβλεπαν ότι η εξαγορά του από τον Musk θα ήταν εφιάλτης για τα LGBTQ+ άτομα, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι τελικά θα μετατρεπόταν σε έναν πραγματικό υπόνομο γνήσιου μίσους και ακραία κακοποιητικού λόγου.

Με στοιχεία από Them.Us