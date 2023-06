Παραιτήθηκε στέλεχος του Twitter μετά από τρανσφοβική ανάρτηση του Έλον Μασκ

Παραιτήθηκε από το Twitter μία επικεφαλής εμπιστοσύνης και ασφάλειας της πλατφόρμας μετά από διαμάχη για τον τρόπο που χειρίστηκαν την διάδοση μιας τρανσφοβικής ταινίας.

Η Έλα Ίρβιν ήταν επικεφαλής της ομάδας του Twitter με στόχο την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, του προσβλητικού και υβριστικού περιεχομένου και της παραπληροφόρησης στην πλατφόρμα.

Ανέλαβε ως επικεφαλής του εν λόγω τμήματος, αφού ο προηγούμενος επικεφαλής Γιόελ Ροθ, αποχώρησε τον Νοέμβριο, έναν μήνα μετά την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ.

Το περασμένο διάστημα, το Twitter δέχτηκε σφοδρές κριτικές σχετικά με το ότι απέτυχε να αφαιρέσει ομοφοβικό, τρανσφοβικό περιεχόμενο, το οποίο γινόταν διαρκώς εντονότερο.

Η παραίτηση της Ίρβιν έγινε γνωστή λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Έλον Μασκ κατά την οποία προωθεί την τρανσφοβική ταινία «What is a woman?» (Τι είναι γυναίκα). Μάλιστα, έγραψε πως «όλοι οι γονείς πρέπει να το δουν».

Την Πέμπτη, η ταινία, η οποία παρουσιάζει συντηρητικές και δεξιές φωνές που επιτίθενται σε τρανς άτομα μέσω της ερώτησης «Τι είναι μια γυναίκα», ήταν διαθέσιμη για μετάδοση μέσω του Twitter. Στη συνέχεια, περιορίστηκε η πρόσβαση σε αυτή λόγω «περιεχομένου μίσους».

Ο Έλον Μασκ απάντησε ότι η ετικέτα «περιεχόμενο μίσους» ήταν «λάθος από τους ανθρώπους του Twitter» και πως η ταινία «είναι φυσικά προσβάσιμη». Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ανοίγει τον «ασκό του Αιόλου» για περισσότερη τρανσφοβία κατά των ατόμων.

