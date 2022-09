Έλον Μασκ: «Πολλά υποσχομενες» συνομιλίες της Starlink με την Apple

Ο δισεκατομμυριούχος και διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ αποκάλυψε ότι η εταιρεία δορυφορικού ίντερνετ, Starlink βρίσκεται σε συνομιλίες με την Apple.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μασκ έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter ότι «είχαμε πολλά υποσχόμενες συζητήσεις με την Apple σχετικά με τη συνδεσιμότητα του Starlink. Προφανώς, η ομάδα του iPhone είναι εξαιρετικά έξυπνη».

Η Apple παρουσίασε νωρίτερα αυτή τη βδομάδα το νέο iPhone 14, το οποίο θα χρησιμοποιεί δορυφορική υπηρεσία για να επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν κλήσεις έκτακτης ανάγκης ακόμα και όταν δεν έχουν σήμα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Μασκ, η σύνδεση δορυφόρων και κινητών τηλεφώνων θα είναι αποδοτικότερη, εάν το λογισμικό και ο εξοπλισμός της συσκευής προσαρμοστεί στο σήμα που εκπέμπεται από δορυφόρους, αντί να προσαρμοστεί το σύστημα του Starlink.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart.



For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower.