Εκατοντάδες τεράστιες τρύπες εμφανίστηκαν στην Τουρκία - Τι προκαλεί το φαινόμενο

Την ανησυχία τους δηλώνουν οι αγρότες των περιοχών, καθώ επηρεάζονται άμεσα

Εκατοντάδες καταβόθρες έχουν εμφανιστεί σε μια περιοχή της Τουρκίας που ταλαιπωρείται από ξηρασία, ενώ νέες συνεχίζουν να δημιουργούνται.

Μια πρόσφατη αξιολόγηση της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας εντόπισε 684 τέτοιες τρύπες στην πεδιάδα του Ικονίου, μια σημαντική περιοχή καλλιέργειας σιταριού που συχνά αναφέρεται ως ο σιτοβολώνας της χώρας.

Νέο βίντεο από drone δείχνει τις βαθιές τρύπες που διαλύουν την αγροτική περιοχή.

Το φαινόμενο στην Τουρκία

Οι ειδικοί επισημαίνουν την κλιματική αλλαγή, την ξηρασία και την εκτεταμένη άντληση υπόγειων υδάτων ως τις κύριες αιτίες πίσω από αυτές τις τεράστιες καταβόθρες.

Η εντατική άρδευση για την παραγωγή ζαχαρότευτλων και καλαμποκιού έχει επιταχύνει την εξάντληση των υπόγειων υδάτων. Σύμφωνα με τουρκικές γεωλογικές μελέτες, τα τελευταία χρόνια η στάθμη των υπόγειων υδάτων σε ορισμένες περιοχές του Ικονίου έχει μειωθεί κατά δεκάδες μέτρα.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ικονίου, το τελευταίο έτος έχουν εμφανιστεί περισσότερες από 20 νέες μεγάλες καταβόθρες στην περιοχή Καραπινάρ. Ορισμένες από αυτές τις καταβόθρες έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 30 μέτρα και βάθος εκατοντάδων μέτρων.

Nearly 700 sinkholes have appeared in parts of Turkey, with new ones showing up, fueled by extreme drought. pic.twitter.com/AaSdD3YNap — AccuWeather (@accuweather) December 12, 2025

Η περιοχή του Ικονίου ιστορικά είχε μόνο λίγες καταβόθρες ανά δεκαετία πριν από τη δεκαετία του 2000. Τώρα εμφανίζονται δεκάδες κάθε χρόνο. Το Κέντρο Έρευνας Καταβόθρων του πανεπιστημίου ανέφερε ότι περίπου 1.850 περιοχές παρουσίαζαν καθίζηση μέχρι το τέλος του 2021.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Γης της NASA, η Τουρκία βιώνει σοβαρή ξηρασία και τα αποθέματα νερού έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών το 2021.

Η Turkey Today αναφέρει ότι οι τρύπες στο Καραπινάρ απειλούν τις γεωργικές εκτάσεις και οι αγρότες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τους κινδύνους που ενέχουν οι νέες καταρρεύσεις. Ορισμένοι αγρότες έχουν χάσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις λόγω καταρρεύσεων ή έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν χωράφια υψηλού κινδύνου.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ενισχύσει την παρακολούθηση στην περιοχή και έχουν ξεκινήσει προγράμματα για τη μείωση των παράνομων γεωτρήσεων.

Με πληροφορίες από AccuWeather