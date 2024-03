Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Αύξηση στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στη Ευρώπη δείχνει νέα έρευνα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Η έρευνα για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δείχνει ότι τα αναφερόμενα κρούσματα γονόρροιας αυξημένα σχεδόν κατά το ήμισυ το 2022.

Όσον αφορά τα κρούσματα σύφιλης, αυτά αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο αριθμός τους ξεπέρασε τα 35.000. Οι λοιμώξεις από χλαμύδια ήταν περισσότερες από 216.000 ενώ αυξήθηκαν κατά 16%. Οι περιπτώσεις γονόρροιας αυξήθηκαν κατά 48% με τα κρούσματα στην Ευρώπη να είναι πάνω από 70.000.

«Οι αριθμοί δίνουν μια σκοτεινή εικόνα, μια εικόνα που χρειάζεται την άμεση προσοχή και δράση μας» δήλωσε η δευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, Αντρέα Άμμον, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε για να σχολιάσει τα σχετικά δεδομένα. Απότομη ήταν και η αύξηση της νευροσύφιλης και του αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος, στην περίπτωση που η μόλυνση μεταδίδεται από τη μητέρα στο έμβρυο, σύμφωνα με τη νέα έρευνα, αν και από χαμηλότερα επίπεδα.

Σημειώνεται ότι τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα που δεν αντιμετωπίζονται, μπορεί να είναι υπεύθυνα για πολλών ειδών προβλήματα υγείας όπως είναι οι χρόνιοι πόνοι και η στειρότητα. Ακόμα, η σύφιλη μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Τα ποσοστά των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων αυξάνονται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Η άνοδος αυτή είχε ανασταλεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι περισσότερες κυβερνήσεις επέβαλαν μέτρα κοινωνικής απομόνωσης, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να παραμένουν σπίτι και τα ποσοστά να πέφτουν.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα η αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων παρατηρείται και στην Ελλάδα. Όσον αφορά την σύφιλη, το 2020 τα κρούσματα ήταν 401. Το επόμενο έτος, το 2021, η αύξηση που σημειώθηκε ξεπέρασε το 50% και τα αναφερόμενα κρούσματα έφτασαν τα 654. Το 2022 τα κρούσματα σύφιλης υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 864.

Αναφορικά με το ΣΜΝ γονόρροια, τα κρουσματα το 2018 ήταν 147. Το 2021 η αύξηση που παρατηρείται είναι πάνω από 50% με τα κρούσματα να φτάνουν τα 246. Η αύξηση συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό και το 2022 και συνολικά καταγράφηκαν 360 κρούσματα γονόρροιας.

