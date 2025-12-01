Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα εμφανιστεί η «Ψυχρή Υπερπανσέληνος»;

Οι λάτρεις της αστρονομίας σε όλο τον κόσμο προετοιμάζονται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά σεληνιακά φαινόμενα της χρονιάς: την πανσέληνο του Δεκεμβρίου, γνωστή ευρέως ως Cold Moon (Ψυχρό Φεγγάρι).

Η φετινή πανσέληνος δεν θα είναι μόνο η τελευταία του φθινοπώρου για το βόρειο ημισφαίριο, αλλά θα εμφανιστεί και ως υπερπανσέληνος, δηλαδή πιο μεγάλη και πιο φωτεινή από το συνηθισμένο.

Σύμφωνα με τους αστρονόμους, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πανσέληνο του 2025 και ένα από τα πιο αναμενόμενα ουράνια φαινόμενα της χρονιάς.

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου 2025 θα κορυφωθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το Forbes.

Η ονομασία Cold Moon προέρχεται από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν συνήθως στη Βόρεια Αμερική στις αρχές του χειμώνα. Παραδοσιακά, έχει επίσης ονομαστεί Long Nights Moon (Σελήνη των Μεγάλων Νυχτών) και Moon Before Yule, ένας παλιός αγγλικός όρος που αναφέρεται στη χειμερινή γιορτή Yule.

Γιατί η Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2025 είναι υπερπανσέληνος

Το φετινό Ψυχρό Φεγγάρι αποτελεί την τρίτη από τις τέσσερις διαδοχικές υπερπανσελήνους που ολοκληρώνουν το 2025. Η ελαφρώς ελλειπτική τροχιά της Σελήνης σημαίνει ότι η απόστασή της από τη Γη μεταβάλλεται.

Όταν μια πανσέληνος συμβαίνει κοντά στο περίγειο, δηλαδή το πλησιέστερο σημείο της προς τη Γη, εμφανίζεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή — αυτό που αποκαλούμε υπερπανσέληνο.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Σελήνη θα βρίσκεται μόλις 357.218 χλμ. από τη Γη. Μάλιστα, το Ψυχρό Φεγγάρι θα είναι 100% φωτισμένο μόλις 12 ώρες μετά το περίγειο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το οπτικό της αποτέλεσμα.

Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2025: Τι είναι αυτό που την ξεχωρίζει

Οι αστρονόμοι σημειώνουν επίσης ότι η πανσέληνος του Δεκεμβρίου 2025 θα βρεθεί στο υψηλότερο σημείο του ουρανού, σε σύγκριση με όλες τις πανσελήνους της χρονιάς στο βόρειο ημισφαίριο.

Επειδή η πανσέληνος βρίσκεται απέναντι από τον Ήλιο, αντικατοπτρίζει τη θέση του στον ουρανό. Καθώς πλησιάζει το χειμερινό ηλιοστάσιο στις 21 Δεκεμβρίου, ο Ήλιος βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του — συνεπώς η πανσέληνος του Δεκεμβρίου θα ανέβει εξαιρετικά ψηλά.

Με πληροφορίες από The Economic Times