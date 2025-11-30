ΤECH & SCIENCE
Εντυπωσιακή νέα εικόνα του «Νεφελώματος της Πεταλούδας» από τηλεσκόπιο στη Χιλή

Το νεφέλωμα απέχει από τη Γη περίπου 2.500 έως 3.800 έτη φωτός και εντοπίζεται στον αστερισμό του Σκορπιού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: NOIRLab - National Science Foundation
Μια ιδιαίτερα καθαρή και λεπτομερής εικόνα του εντυπωσιακού «Νεφελώματος της Πεταλούδας» έδωσε στη δημοσιότητα το NOIRLab του National Science Foundation.

Η φωτογραφία καταγράφηκε τον Οκτώβριο από το τηλεσκόπιο Gemini South, το οποίο βρίσκεται στον ορεινό σταθμό Cerro Pachón στη Χιλή. Το νεφέλωμα απέχει από τη Γη περίπου 2.500 έως 3.800 έτη φωτός και εντοπίζεται στον αστερισμό του Σκορπιού.

Στο κέντρο του σχηματισμού βρίσκεται ένας λευκός νάνος, όπως ονομάζεται το απομεινάρι ενός άστρου που έχει πια εξαντλήσει τον κύκλο ζωής του. Πριν από χιλιάδες χρόνια, το άστρο απέβαλε τα εξωτερικά του στρώματα, δημιουργώντας δύο συμμετρικές εκροές αερίου που θυμίζουν τα φτερά πεταλούδας. Η θερμότητα του λευκού νάνου συνεχίζει να φωτίζει το αέριο, χαρίζοντας στο νεφέλωμα τη χαρακτηριστική του λάμψη.

Το νεφέλωμα επελέγη ως στόχος παρατήρησης από μαθητές στη Χιλή, στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 χρόνων λειτουργίας του International Gemini Observatory.

Με πληροφορίες από Associated Press

