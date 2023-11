HIV/AIDS: Δωρεάν και ανώνυμοι έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για τον ιό HIV/AIDS, αλλά και την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, την 1η Δεκεμβρίου, ο ΕΟΔΥ παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο για δωρεάν τεστ.

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), θα προχωρήσει σε δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εξέτασης για το HIV/AIDS. Συγκεκριμένα, στην πλατεία Κοραή από τις 20 έως και τις 24 Νοεμβρίου θα διενεργούνται δωρεάν και ανώνυμοι έλεγχοι, σε όσους πολίτες το επιθυμούν.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης (European Testing Week-ETW) αποτελεί μια ευρωπαϊκή εκστρατεία που ενθαρρύνει τους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, τόσο σε δομές δημόσιας υγείας όσο και στην κοινότητα, ώστε στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συντονισμένα για μια εβδομάδα να παρέχεται δωρεάν εξέταση για τον HIV, τις ιογενείς ηπατίτιδες B & C και τα Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), καθώς και ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικής διασύνδεσης με τη θεραπεία και τη φροντίδα υγείας, τηρώντας παράλληλα την αρχή της εμπιστευτικότητας.

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), λοιπόν, στο πλαίσιο της επερχόμενης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης, θα υλοποιήσει την προαναφερθείσα δράση και στην Πλατεία Κοραή από τις 20 έως και τις 24 Νοεμβρίου και ώρες 09:00-14:00, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν και ανώνυμους ελέγχους, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) για:

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης και με σκοπό την προστασία της ατομικής, αλλά και της δημόσιας υγείας, η δράση αυτή θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, καθώς θα περιλαμβάνει:

