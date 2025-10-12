ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Αυτός ο τρόπος διατροφής μπορεί να επηρεάζει τη μνήμη, ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες

Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως η άνοια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
0

Τροφές όπως λιπαρά ψάρια, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηροί καρποί και σπόροι έχουν αποδειχθεί ότι υποστηρίζουν τη δομή, τη λειτουργία και τη μνήμη του εγκεφάλου.

Ο εγκέφαλος άλλωστε, απαιτεί σταθερή παροχή θρεπτικών συστατικών, αντιοξειδωτικών και υγιεινών λιπαρών για να αποδώσει καλά.

Από την άλλη πλευρά, η συνεχής κατανάλωση πρόχειρου φαγητού με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μπορεί να βλάψει την ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται και να θυμάται, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ, επιβεβαιώνει μια νέα μελέτη από την Ιατρική Σχολή του UNC.

Η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών όπως τσίζμπεργκερ, πατάτες τηγανητές και παγωτό σε διάστημα λίγων μόνο ημερών μπορεί να προκαλέσει υπερδιέγερση σε μια ειδική ομάδα εγκεφαλικών κυττάρων που ονομάζονται ενδιάμεσοι νευρώνες CCK, παρεμβαίνοντας στον μεταβολισμό του σακχάρου στον εγκέφαλο, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αυτή η υπερδραστηριότητα βλάπτει την επεξεργασία νέων αναμνήσεων στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου.

«Γνωρίζαμε ότι η διατροφή και ο μεταβολισμός θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία του εγκεφάλου, αλλά δεν περιμέναμε να βρούμε μια τόσο συγκεκριμένη και ευάλωτη ομάδα εγκεφαλικών κυττάρων, τους ενδιάμεσους νευρώνες CCK στον ιππόκαμπο, που διαταράσσονταν άμεσα από τη βραχυπρόθεσμη έκθεση σε δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά», δήλωσε ο Juan Song, κύριος ερευνητής και καθηγητής φαρμακολογίας.

«Αυτό που μας εξέπληξε περισσότερο ήταν το πόσο γρήγορα αυτά τα κύτταρα άλλαξαν τη δραστηριότητά τους ως απόκριση στη μειωμένη διαθεσιμότητα γλυκόζης και πώς αυτή η μετατόπιση από μόνη της ήταν αρκετή για να βλάψει τη μνήμη».

Η παχυσαρκία, μια χρόνια, προοδευτική ασθένεια, είναι γνωστό ότι βλάπτει την υγεία του εγκεφάλου μειώνοντας τη ροή του αίματος, συρρικνώνοντας τον όγκο του εγκεφάλου και προκαλώντας νευροφλεγμονή.

Για τη μελέτη, η ομάδα του Song έβαλε ποντίκια να ακολουθούν μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά που έμοιαζε με τη δυτική διατροφή. Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, πολύ πριν η παχυσαρκία μπορέσει να επικρατήσει, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι ενδιάμεσοι νευρώνες CCK στα ποντίκια είχαν γίνει ασυνήθιστα ενεργοί.

Τα «καλά νέα» είναι ότι η διαλειμματική νηστεία- η μη κατανάλωση τροφής για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα- ήταν σε θέση να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της διατροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ηρεμώντας τους ενδιάμεσους νευρώνες CCK και βελτιώνοντας τη λειτουργία της μνήμης.

Κατά τη διάρκεια της νηστείας, το σώμα μετατοπίζεται από το να βασίζεται στη ζάχαρη για ενέργεια στο να καίει αποθηκευμένο λίπος.

Η αποκατάσταση της διαθεσιμότητας της ζάχαρης είναι το κλειδί για την ομαλοποίηση της δραστηριότητας των ενδονευρώνων CCK, διαπίστωσαν οι ερευνητές του UNC, όπως και η μείωση της δραστηριότητας ή της έκφρασης της πρωτεϊνικής πυροσταφυλικής κινάσης M2.

Το PKM2 είναι ένα ένζυμο που ρυθμίζει το τελικό στάδιο της μεταβολικής διαδικασίας μετατροπής της ζάχαρης σε ενέργεια. Φάρμακα όπως η μετφορμίνη και η ραπαμυκίνη, ορισμένες φυτικές ενώσεις και ο περιορισμός των θερμίδων έχουν αποδειχθεί ότι επηρεάζουν το PKM2.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο στο περιοδικό Neuron.

Η ομάδα σχεδιάζει να διερευνήσει περαιτέρω πώς η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μπορεί να επηρεάσει τη νόσο Αλτσχάιμερ, τον πιο συνηθισμένο τύπο άνοιας.

Οι ερευνητές θα διερευνήσουν επίσης, δίαιτες που προάγουν τη ρύθμιση της γλυκόζης στον εγκέφαλο για να δουν εάν έχουν προστατευτικά οφέλη.

Με πληροφορίες από New York Post

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδώρα Ψαλτοπούλου: Γιατί oι νέοι νοσούν ολοένα περισσότερο από καρκίνο;

Άκου την επιστήμη / Γιατί αυξάνονται οι νέοι που νοσούν από καρκίνο; H Θ. Ψαλτοπούλου εξηγεί

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν καθοριστικά τη μακροζωία; Και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών; Η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, απαντά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Διατροφή και κλιματική κρίση: Το φαγητό θερμαίνει τον πλανήτη

Η παγκόσμια διατροφή ευθύνεται για το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - Οι επιστήμονες της EAT-Lancet προτείνουν φυτοφαγικές διατροφές για να σωθούν 15 εκατ. ζωές και να μειωθεί η κλιματική κρίση
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Sora: Η εφαρμογή AI βίντεο της OpenAI έφτασε τις 1 εκατ. λήψεις πιο γρήγορα και από το ChatGPT

Τech & Science / Sora: Η εφαρμογή AI βίντεο της OpenAI έφτασε τις 1 εκατ. λήψεις πιο γρήγορα από το ChatGPT

Πολλά από τα βίντεο που παράγονται μέσω της Sora περιλαμβάνουν χαρακτήρες από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές ή βιντεοπαιχνίδια, προκαλώντας νέα ερωτήματα γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα
LIFO NEWSROOM
TikTok: Η επιστήμη πίσω από τον αλγόριθμο που μας κρατά κολλημένους

Τech & Science / TikTok: Η επιστήμη πίσω από τον αλγόριθμο που μας κρατά κολλημένους

Μια νέα μελέτη δείχνει πώς το TikTok δημιουργεί εθιστικές συνήθειες στους χρήστες, αυξάνοντας τον χρόνο παρακολούθησης, την συχνότητα ανοίγματος της εφαρμογής και την ταχύτητα scrolling, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή
LIFO NEWSROOM
«Ξιφόδρακος του Ντόρσετ»: Ανακαλύφθηκε νέο είδος ιχθυόσαυρου στη Βρετανία

Τech & Science / «Ξιφόδρακος του Ντόρσετ»: Ανακαλύφθηκε νέο είδος ιχθυόσαυρου στη Βρετανία

Ένα εντυπωσιακό απολίθωμα ιχθυόσαυρου στην Ιουρασική Ακτή του Ντόρσετ αποδείχθηκε νέο είδος, το Xiphodracon goldencapensis ή «Ξιφόδρακος του Ντόρσετ», φωτίζοντας ένα χαμένο κεφάλαιο της εξέλιξης των θαλάσσιων ερπετών
LIFO NEWSROOM
Η αλήθεια για το θρυλικό ναυάγιο του Endurance: Ο Σάκλετον ήξερε ότι το πλοίο του ήταν ακατάλληλο

Τech & Science / Η αλήθεια για το θρυλικό ναυάγιο του Endurance: Ο Σάκλετον ήξερε ότι το πλοίο του ήταν ακατάλληλο

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το ιστορικό πλοίο Endurance του Έρνεστ Σάκλετον βυθίστηκε όχι εξαιτίας των πάγων, αλλά λόγω σχεδιαστικών αδυναμιών που ο ίδιος ο εξερευνητής γνώριζε
LIFO NEWSROOM
Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Τech & Science / Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Tο AI Mode χρησιμοποιεί την τεχνική "query fan-out" (διασπορά ερωτημάτων) της Google, η οποία αναλύει την ερώτηση των χρηστών σε επιμέρους θέματα και εκτελεί ταυτόχρονα πληθώρα αναζητήσεων για λογαριασμό του
LIFO NEWSROOM
Κατάθλιψη: Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σε σύγκριση με τους άνδρες

Τech & Science / Κατάθλιψη: Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σε σύγκριση με τους άνδρες

Η μελέτη αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλαπλές εξηγήσεις για τη διαφορά στα ποσοστά κατάθλιψης μεταξύ ανδρών και γυναικών - από συμπεριφορικούς και περιβαλλοντικούς, έως βιολογικούς παράγοντες
LIFO NEWSROOM
Ευρωπαίοι πολιτικοί ελέγχθηκαν για PFAS – Όλοι βγήκαν θετικοί στα «παντοτινά πλαστικά»

Τech & Science / Ευρωπαίοι πολιτικοί ελέγχθηκαν για τοξικά χημικά PFAS – Όλοι βγήκαν θετικοί στα «παντοτινά πλαστικά»

«Πρόκειται για μια ανατριχιαστική πραγματικότητα. Είναι κρίσιμο να αναλάβουμε δράση» τόνισε ο Δανός υπουργός Περιβάλλοντος, στο αίμα του οποίου βρέθηκαν τρεις ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή
LIFO NEWSROOM
AI στα σχολεία: Όταν οι μαθητές διδάσκουν τους δασκάλους για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τech & Science / Αυτοί οι έφηβοι από τη Silicon Valley ορίζουν πώς θα μπει η AI στα σχολεία όλου του κόσμου

Μαθητές στη Σίλικον Βάλεϊ αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να καθορίσουν οι ίδιοι –μαζί με γονείς και εκπαιδευτικούς– τους κανόνες χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση
LIFO NEWSROOM
ChatGPT: Πατέρας παρέκαμψε σε 5 λεπτά τα φίλτρα ασφαλείας για εφήβους

Τech & Science / ChatGPT: Πατέρας παρέκαμψε σε 5 λεπτά τα φίλτρα ασφαλείας για εφήβους

Το ChatGPT παρουσίασε νέους γονικούς ελέγχους, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: τα παιδιά μπορούν να τους παρακάμψουν εύκολα - Οι ανησυχίες για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ψυχική υγεία των εφήβων φουντώνουν, ενώ οι αρχές ζητούν αυστηρότερη νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη
LIFO NEWSROOM
 
 