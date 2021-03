Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι νέες εντυπωσιακές εικόνες από το εσωτερικό το υπερηχητικού Spike S-512 Supersonic Business Jet που έδωσε στη δημοσιότητα η Spike Aerospace.

Το υπερηχητικό ιδιωτικό τζετ, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει δοκιμαστικές πτήσεις εντός του 2022, θα καλύπτει το δρομολόγιο Νέα Υόρκη - Λονδίνο, σε λιγότερο από 3,5 ώρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας Vik Kachoria, με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό θα μεταφέρει επιβάτες από το 2028.

Spike Aerospace's President & CEO, Vik Kachoria, discusses The Spike S-512 Supersonic Jet and planes to reintroduce supersonic flight -- quieter, safer and cleaner.https://t.co/Gsv7dx59ya pic.twitter.com/j6DcXaBduH