Αστρονόμοι ανακάλυψαν σπάνιο δυαδικό αστρικό σύστημα- Μπορεί να προκαλέσει Kilonova

Αστρονόμοι που χρησιμοποιούν το τηλεσκόπιο SMARTS 1,5 μέτρων στο Διαμερικανικό Αστεροσκοπείο Cerro Tololo στη Χιλή, ένα πρόγραμμα του NOIRLab του NSF, ανακάλυψαν το πρώτο παράδειγμα ενός φαινομενικά σπάνιου τύπου διπλού αστρικού συστήματος.

Αυτό έχει όλες τις κατάλληλες συνθήκες για να προκαλέσει τελικά μια Kilonova - την εξαιρετικά ισχυρή έκρηξη που δημιουργείται από συγκρουόμενους αστέρες νετρονίων. Μια τέτοια διάταξη είναι εξαιρετικά σπάνια σε βαθμό που μόνο περίπου 10 τέτοια συστήματα πιστεύεται ότι υπάρχουν σε ολόκληρο τον Γαλαξία μας. Τα ευρήματα δημοσιεύονται σήμερα στο περιοδικό Nature.

This infographic shows the evolution of the star system CPD-29 2176, the first confirmed kilonova progenitor: data from SMARTS at @cerrotololo, a Program of @NSF's @NOIRLabAstro. https://t.co/g6ouf9U9Na #NSFScience #ScienceNews

Illustration: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld pic.twitter.com/RF7jtOzCwj