Το τηλεσκόπιο James Webb ανακάλυψε έναν νέο εξωπλανήτη.

Έτσι, το τηλεσκόπιο επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός πλανήτη εκτός του ηλιακού συστήματος, τα σημάδια του οποίου είχαν ανακαλυφθεί παλαιότερα από το τηλεσκόπιο TESS. Ο πλανήτης ονομάστηκε LHS 475 b.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πλανήτης υπάρχει. Τα ακατέργαστα δεδομένα του Webb το επιβεβαιώνουν», ανέφερε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Jacob Lustig-Jaeger σε μια σχετική δήλωση.

Το μέγεθος του νέου πλανήτη ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με το μέγεθος της Γης. Βρίσκεται σε απόσταση 41 ετών φωτός από το σύστημά μας στον αστερισμό Οκτάς.

Το James Webb είναι το μόνο σύγχρονο τηλεσκόπιο που μπορεί να παρατηρήσει την ατμόσφαιρα εξωπλανητών στο μέγεθος της Γης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα τηλεσκόπιο για να αναλύσουν τον πλανήτη σε πολλαπλά μήκη κύματος φωτός για να προσδιορίσουν αν έχει ατμόσφαιρα.

Απομένει να γίνει περισσότερη έρευνα, αλλά είναι ήδη σαφές ότι ο νέος LHS 475 b είναι αρκετούς βαθμούς θερμότερος από τη Γη.

To Webb αποκάλυψε συγκεκριμένα ότι ο πλανήτης είναι μερικές εκατοντάδες βαθμούς θερμότερος από τη Γη, οπότε αν εντοπιστούν σύννεφα, μπορεί να οδηγήσουν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο πλανήτης μοιάζει περισσότερο με την Αφροδίτη, η οποία έχει ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα και είναι μονίμως τυλιγμένη σε πυκνά σύννεφα. «Είμαστε στην πρώτη γραμμή της μελέτης μικρών, βραχωδών εξωπλανητών», είπε ο Lustig-Yaeger. «Μόλις αρχίσαμε να ξύνουμε την επιφάνεια του πώς μπορεί να είναι η ατμόσφαιρά τους».

