Artemis II: Επέστρεψαν στη Γη οι αστροναύτες - Η στιγμή της «τέλειας προσθαλάσσωσης»

Στη Γη επέστρεψαν οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA.

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ κι ο Καναδός συνάδελφός τους, Τζέρεμι Χάνσεν, προσθαλασσώθηκαν χθες Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα, ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας), ακριβώς όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στα ανοικτά της Καλιφόρνια, στον Ειρηνικό, έπειτα από δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη.

Το σκάφος τους, το Ωρίων, έκανε την είσοδό του την ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα, προτού πάντως προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως ακριβώς την εποχή του προγράμματος Apollo.

Artemis II: Τα συγχαρητήρια Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis II, που έκαναν τον γύρο της Σελήνης, εξαίροντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον Άρη, τον κόκκινο πλανήτη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και το επόμενο βήμα θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν στον Άρη!», σχολίασε επίσης, ο Τραμπ.

Artemis II: «Γύρω από τη Σελήνη και πίσω»

H NASA, σε ανάρτησή της, μετά την πετυχημένη προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II, έγραψε:

«Γύρω από τη Σελήνη και πίσω.

Το πλήρωμα του Artemis II προσγειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο την Παρασκευή 10 Απριλίου στις 8:07 μ.μ. EDT (00:07 UTC 11 Απριλίου UTC) μετά από περίπου 10 ημέρες στο διάστημα. Το πλήρωμα περιλαμβάνει τους αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, καθώς και τον αστροναύτη του Διαστημικού Σταθμού του Καναδά, Τζέρεμι Χάνσεν.

Μια ομάδα ανάκτησης της NASA και του αμερικανικού στρατού βγάζει τους αστροναύτες από το διαστημόπλοιο Orion και τους μεταφέρει στο USS Murtha. Μόλις επιβιβαστούν, οι αστροναύτες θα υποβληθούν σε ιατρικές αξιολογήσεις μετά την αποστολή πριν επιστρέψουν στην ακτή, όπου τα αεροσκάφη που τους περιμένουν θα τους μεταφέρουν στη NASA στο Χιούστον.

Ομάδες παραλαμβάνουν επίσης το διαστημόπλοιο και το μεταφέρουν στη Ναυτική Βάση του Σαν Ντιέγκο, όπου θα εκφορτωθεί και θα προετοιμαστεί για την επιστροφή του στη NASA».