Καζακστάν: Πρώτη δοκιμαστική πτήση για τον ρωσικό πύραυλο Soyuz-5

Ένας νέος ρωσικός πύραυλος μεσαίας κατηγορίας, ο Soyuz-5, εκτοξεύθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, στο πλαίσιο των πρώτων δοκιμαστικών του πτήσεων, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

Σύμφωνα με τη Roscosmos, ο Soyuz-5 διαθέτει αυτό που περιέγραψε ως τον ισχυρότερο υγροπροωθούμενο κινητήρα πυραύλου στον κόσμο.

Η εκτόξευση σηματοδότησε την πρώτη δοκιμαστική πτήση του νέας γενιάς πυραύλου. Η Roscosmos ανέφερε ότι το πρώτο και το δεύτερο στάδιο λειτούργησαν κανονικά και ότι ένα ομοίωμα ωφέλιμου φορτίου τέθηκε σε προγραμματισμένη υποτροχιακή πτήση πριν πέσει στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η στιγμή της εκτόξευσης:

Η διαστημική υπηρεσία υπογράμμισε ότι ο νέος πύραυλος έχει σχεδιαστεί για να μειώσει το κόστος εκτόξευσης, να διπλασιάσει τη μεταφορική ικανότητα έως και τους 17 τόνους και να χρησιμοποιεί πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα.

🚀 On April 30, #Russia launched its new-generation Soyuz-5 medium-lift rocket from #Baikonur Cosmodrome’s Site 45.



Powered by the world’s most powerful liquid-fuel rocket engine, it marks the first flight test of Russia’s next gen carrier rocket.



✊ #GO @Roscosmos! pic.twitter.com/I5lklMS2L9 — Russia 🇷🇺 (@Russia) April 30, 2026

Το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους στην ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος. Το 1961 έγινε το σημείο εκτόξευσης της πρώτης επανδρωμένης διαστημικής πτήσης, με τον Γιούρι Γκαγκάριν να απογειώνεται με το Vostok 1.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία συνέχισε να χρησιμοποιεί το Μπαϊκονούρ μέσω συμφωνίας μίσθωσης με το Καζακστάν.

Το 2004, Καζακστάν και Ρωσία ξεκίνησαν το κοινό πρόγραμμα Baiterek, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη μετάβαση σε πιο «καθαρές» τεχνολογίες πυραύλων. Η συνεργασία των δύο χωρών στον διαστημικό τομέα παραμένει στενή, ενώ το 2021 το κοινοβούλιο του Καζακστάν επέκτεινε τη μίσθωση του Μπαϊκονούρ από τη Ρωσία έως το 2050.

Η εκτόξευση του Soyuz-5 (γνωστού και ως Sunkar) θεωρείται σημείο καμπής για τις διαστημικές φιλοδοξίες του Καζακστάν, φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά στον στόχο να εξελιχθεί σε νέα διαστημική δύναμη.

Με την ανάπτυξη του συγκροτήματος εκτόξευσης Baiterek και την αυξανόμενη επιρροή στις σύγχρονες υποδομές του Μπαϊκονούρ, το Καζακστάν επιχειρεί να ξεπεράσει τον παραδοσιακό του ρόλο ως απλός «οικοδεσπότης» εκτοξεύσεων.

Με πληροφορίες από euronews.com