Anthropic: Το Claude μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σας

Η Anthropic επεκτείνει τις δυνατότητες του Claude, επιτρέποντας πλέον στο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του χρήστη για την εκτέλεση εργασιών, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ανάπτυξης αυτόνομων «AI agents».

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι χρήστες μπορούν να αναθέτουν εντολές στο Claude ακόμη και από το κινητό τους, με το σύστημα να αναλαμβάνει στη συνέχεια να ολοκληρώσει την εργασία στον υπολογιστή. Το Claude μπορεί να ανοίγει εφαρμογές, να πλοηγείται στο διαδίκτυο και να επεξεργάζεται αρχεία.

Σε παράδειγμα που παρουσίασε η Anthropic, ένας χρήστης που πρόκειται να καθυστερήσει για μία συνάντηση ζητά από το σύστημα να μετατρέψει μια παρουσίαση σε αρχείο PDF και να τη στείλει μαζί με πρόσκληση meeting. Το Claude εκτελεί τα βήματα αυτόματα.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία «agents» που μπορούν να αναλαμβάνουν εργασίες χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστη. Το ενδιαφέρον για την κατηγορία ενισχύθηκε μετά επιτυχία του OpenClaw, μιας εφαρμογής που επιτρέπει την εκτέλεση εντολών μέσω δημοφιλών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

You can now enable Claude to use your computer to complete tasks.



It opens your apps, navigates your browser, fills in spreadsheets—anything you'd do sitting at your desk.



Research preview in Claude Cowork and Claude Code, macOS only. pic.twitter.com/sVymgmtEMI — Claude (@claudeai) March 23, 2026

Στο ίδιο πεδίο κινούνται και άλλες εταιρείες τεχνολογίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτήρισε πρόσφατα το OpenClaw «το επόμενο ChatGPT», ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε τη δική της εκδοχή για επιχειρήσεις. Παράλληλα, η OpenAI προχώρησε στην πρόσληψη του δημιουργού του OpenClaw, ενισχύοντας τη στρατηγική της στον τομέα των προσωπικών AI agents.

Η Anthropic επισημαίνει ότι η νέα λειτουργία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ενδέχεται να παρουσιάζει σφάλματα. Όπως αναφέρει, έχουν ενσωματωθεί μηχανισμοί ασφαλείας, με το Claude να ζητά πάντα άδεια πριν αποκτήσει πρόσβαση σε εφαρμογές ή αρχεία.

Η νέα δυνατότητα ενσωματώνεται και στη λειτουργία Dispatch, που επιτρέπει συνεχή επικοινωνία με το Claude και ανάθεση εργασιών από διαφορετικές συσκευές.

Με πληροφορίες από CNBC

