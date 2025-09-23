ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινοσαύρου στη Μογγολία: Το παλαιότερο είδος παχυκεφαλόσαυρου

Ο Zavacephale rinpoche, το παλαιότερο και πιο πλήρες δείγμα παχυκεφαλόσαυρου, αποκαλύπτει πώς ζούσαν, πέθαιναν και ζευγάρωναν αυτά τα μυστηριώδη πλάσματα πριν 115 εκατ. χρόνια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινοσαύρου στη Μογγολία: Το παλαιότερο είδος παχυκεφαλόσαυρου Facebook Twitter
0

Οι δεινόσαυροι με θολωτό κεφάλι, επιστημονικά γνωστοί ως παχυκεφαλόσαυροι (pachycephalosaurs), θεωρούνται από τα πιο αινιγματικά πλάσματα της Κρητιδικής περιόδου (145-66 εκατ. χρόνια πριν). Παρά τη δημοφιλή παρουσία τους σε ταινίες και βιβλία, σχεδόν όλα για την ανατομία τους παρέμεναν άγνωστα, εκτός από τα σκληρά κεφάλια τους.

Τώρα, οι ερευνητές στη Μογγολία ανακάλυψαν ένα νέο είδος, τον Zavacephale rinpoche, ο οποίος αποτελεί το παλαιότερο και πιο πλήρες απολίθωμα παχυκεφαλόσαυρου που έχει βρεθεί ποτέ, γεμίζοντας σημαντικά κενά στη γνώση μας για αυτά τα ζώα.

Ο Ζ. rinpoche ζούσε στην περιοχή που σήμερα είναι η έρημος Γκόμπι, πριν από 108-115 εκατομμύρια χρόνια, περίπου 15 εκατομμύρια χρόνια παλαιότερος από όλους τους γνωστούς παχυκεφαλόσαυρους. Το απολίθωμα είναι ενός νεαρού ατόμου, μόλις περίπου 1 μέτρο μήκος, πολύ μικρότερο σε σύγκριση με τα ενήλικα άτομα που έφταναν τα 4 μέτρα μήκος και 2 μέτρα ύψος.

Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινοσαύρου στη Μογγολία: Το παλαιότερο είδος παχυκεφαλόσαυρου Facebook Twitter

Το απολίθωμα περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το σκελετό, με χέρι και πλήρη ουρά—πρώτη φορά που παρατηρούνται σε παχυκεφαλόσαυρο. Στην κοιλιά του βρέθηκαν πέτρες (gastroliths) που βοηθούσαν στην πέψη της σκληρής τροφής. Η ανάλυση των δακτυλίων ανάπτυξης στα οστά έδειξε ότι το θολωμένο κεφάλι είχε αναπτυχθεί πριν ολοκληρωθεί το υπόλοιπο σώμα, υποδεικνύοντας ότι χρησιμοποιούνταν πιθανότατα για κοινωνικές και σεξουαλικές συμπεριφορές, όπως μονομαχίες για το ζευγάρωμα.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι παχυκεφαλόσαυροι ήταν ιδιοφυείς «headbutters» εκατομμύρια χρόνια πριν, με εντυπωσιακά θολωμένα κεφάλια που ξεχώριζαν στην εποχή τους.

Με πληροφορίες από Smithsonian Mag

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο παράξενος ήταν»: O δεινόσαυρος Spicomellus αποκαλύπτεται ακόμη πιο αλλόκοτος

Τech & Science / Ο «παράξενος» δεινόσαυρος Spicomellus αποκαλύπτεται ακόμη πιο αλλόκοτος

Σε κάθε πλευρά του σώματός του υπήρχαν αγκάθια μήκους περίπου 30 εκατοστών, ενσωματωμένα στα πλευρά, χαρακτηριστικό που δεν έχει καταγραφεί ποτέ σε κανένα άλλο σπονδυλωτό, ζωντανό ή εξαφανισμένο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένα AI «διαβάζει» το καρδιογράφημα καλύτερα από τους γιατρούς και προβλέπει επικίνδυνες επιπλοκές

Τech & Science / Ένα AI «διαβάζει» το καρδιογράφημα καλύτερα από τους γιατρούς και προβλέπει επικίνδυνες επιπλοκές

Το AI μοντέλο εντοπίζει ανωμαλίες στο καρδιογράφημα που συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, οι οποίες συνήθως περνούν απαρατήρητες από τους γιατρούς
LIFO NEWSROOM
Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα

Τech & Science / Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα

Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA αποκαλύπτει δύο εντυπωσιακές εικόνες του νεφελώματος NGC 6072, δείχνοντας πώς η παρατήρηση μέσω διαφορετικών οργάνων του μπορεί να αποκαλύψει εντελώς διαφορετικές όψεις ενός και μόνο κοσμικού αντικειμένου
LIFO NEWSROOM
Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Τech & Science / Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα γυαλιά στο συνέδριο Meta Connect στην Καλιφόρνια, σημειώνοντας ότι «τα γυαλιά είναι το μόνο μέσο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δει και να ακούσει ό,τι βλέπεις κι ακούς εσύ»
LIFO NEWSROOM
Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Τech & Science / Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Λαμβάνει υπόψη το ιατρικό ιστορικό, βασικά δημογραφικά στοιχεία και παράγοντες τρόπου ζωή ώστε να εκτιμήσει αν και πότε μπορεί να εμφανιστούν παθήσεις όπως καρκίνος, διαβήτης και καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοσήματα
LIFO NEWSROOM
Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Τech & Science / Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Το ηλιακό φως «βομβαρδίζει» το φεγγάρι με Ήλιο-3 εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια - Επειδή η Σελήνη δεν έχει μαγνητικό πεδίο, το ισότοπο παραμένει στην επιφάνεια, αντίθετα με τη Γη, όπου απορρίπτεται στο διάστημα
LIFO NEWSROOM
Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Τech & Science / Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Η μελέτη αποδεικνύει ότι το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για την επιτάχυνση επαγγελματικών διαδικασιών αλλά και για να εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
 
 