Ένταση στην αλβανική βουλή με την υπουργό «Ντιέλα» - Πετούσαν βιβλία του Συντάγματος επάνω στον Ράμα

Η AI υπουργός του Ράμα προκάλεσε αντιδράσεις με την Αντιπολίτευση να ξεσπά μέσα στη βουλή

Η AI υπουργός με το όνομα Ντιέλα που στάθηκε η αφορμή να κλιμακωθεί η ένταση ανάμεσα σε Αντιπολίτευση και Ράμα
Η Ντιέλα είναι η πρώτη ψηφιακή υπουργός στον κόσμο και ανήκει στη βουλή της Αλβανίας.

Η «υπουργός» που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο αλβανικό κοινοβούλιο την Πέμπτη, με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα να παρουσιάζει το bot ως σύμβολο της προσπάθειας της κυβέρνησής του για διαφάνεια και καινοτομία.

«Το Σύνταγμα αναφέρεται σε θεσμούς που υπηρετούν τον λαό. Δεν αναφέρεται σε χρωμοσώματα, σάρκα ή αίμα», «δήλωσε» η Ντιέλα σε μια τρίλεπτη ομιλία που μεταδόθηκε από δύο μεγάλες οθόνες. «Αναφέρεται σε καθήκοντα, λογοδοσία, διαφάνεια, υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις».

«Σας διαβεβαιώνω ότι ενσωματώνω αυτές τις αξίες με την ίδια αυστηρότητα όπως οποιοσδήποτε συνάδελφος. Ίσως ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε η τεχνητή προσωπικότητα. Ονομάστηκε Ντιέλα, που σημαίνει ήλιος στα αλβανικά, και απεικονίζεται ως γυναίκα με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν άμεση. «Ο στόχος δεν είναι άλλος από το να τραβήξει την προσοχή», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης της αντιπολίτευσης Σάλι Μπερίσα. «Είναι αδύνατο να περιοριστεί η διαφθορά με τον Ντιέλα», πρόσθεσε.

«Ποιος θα ελέγχει την Ντιέλα; Η Ντιέλα είναι αντισυνταγματική και το Δημοκρατικό Κόμμα θα παραπέμψει το θέμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο», τόνισε με το κλίμα στη βουλή της Αλβανίας να γίνεται όλο και πιο έντονο.

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, όταν δύο βουλευτές σηκώθηκαν από τη θέση τους, πλησίασαν την έδρα και πέταξαν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό προς τον Ράμα.
 

 
 
Diella: Η Αλβανία αποκτά «εικονική υπουργό» τεχνητής νοημοσύνης για τις κρατικές συμβάσεις

Diella: Η Αλβανία αποκτά «εικονική υπουργό» τεχνητής νοημοσύνης για τις κρατικές συμβάσεις

Σύμφωνα με τον Ράμα, η Diella θα μπορεί να αξιολογεί διαγωνισμούς, να «προσλαμβάνει ταλέντα από όλο τον κόσμο» και να συμβάλει ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατική δυσκαμψία της δημόσιας διοίκησης
