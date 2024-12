Αφού επένδυσε $10 δισ. στα ρομπο-ταξί, η GM σταματά τώρα την εξέλιξη τους

Η General Motors (GM), η έβδομη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον πλανήτη, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να επενδύει κεφάλαια για τη δημιουργία μίας επιχείρησης «ρομπο-ταξί», εστιάζοντας πλέον στην εξέλιξη πλήρως αυτόνομων ιδιωτικών οχημάτων.

Η εξέλιξη αποτελεί ολική αλλαγή κατεύθυνσης για την GM, η οποία το 2016 είχε εξαγοράσει την Cruise, μία startup αυτοκινούμενων οχημάτων, έναντι 1 δισ. δολαρίων. Έκτοτε, η GΜ έχει επενδύσει πολλά δισεκατομμύρια στη νεοφυή επιχείρηση, έχοντας ως απώτερο σκοπό να δημιουργήσει έναν στόλο αυτοκινούμενων ρομπο-ταξί. Σύμφωνα με το Reuters, η General Motors έχει δαπανήσει συνολικά περί τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη τεχνολογίας για τα ρόμπο-ταξί.

Ωστόσο, «ο σημαντικός χρόνος και οι πόροι που θα απαιτούνταν για την ανάπτυξη της επιχείρησης, σε συνδυασμό με την όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά ρομπο-ταξί» οδήγησαν στην απόφαση, όπως έγραψε η αυτοκινητοβιομηχανία σε ανακοίνωσή της, την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η GM πήρε αυτή την απόφαση να αναπροσανατολίσει τη στρατηγική της επειδή πιστεύουμε στη σημασία της τεχνολογίας υποβοήθησης οδηγού και αυτόνομης οδήγησης στα οχήματά μας», δήλωσε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της GM, Mary Barra σε τηλεφωνική επικοινωνία με μέσα ενημέρωσης και αναλυτές την Τρίτη.

GM CEO Mary Barra on a live call just now: "Cruise was well on its way to a Robotaxi business, but when you look at the fact that you're deploying a fleet, you're maintaining a fleet, there's a whole operations piece of doing that; The cost of that, it's not our core business." pic.twitter.com/PD2H2smtsS