Ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής Ζαν-Πιέρ Αντάμς που παρέμενε σε κώμα εδώ και 39 χρόνια, κατέληξε σήμερα, σε ηλικία 73 χρόνων.

Γεννημένος στη Σενεγάλη, ο Γάλλος αμυντικός είχε κάνει πάνω από 140 εμφανίσεις στην ομάδα της Νίκαιας ενώ είχε παίξει και στην Παρί Σεν Ζερμέν και Νιμ.



Ο Αντάμς μεταφέρθηκε, τον Μάρτιο του 1982, στο νοσοκομείο για μία επέμβαση στο γόνατο. Ωστόσο, μετά από λάθος στη διαδικασία της αναισθησίας, δεν επανήλθε ποτέ.

Την ημέρα της εγχείρησης, πολλά άτομα από το προσωπικό του νοσοκομείου της Λυών απεργούσαν. Η επέμβαση, ωστόσο, προχώρησε κανονικά με τον αναισθησιολόγο να είναι υπεύθυνος ταυτόχρονα για άλλα επτά άτομα (οκτώ μαζί με τον Αντάμς). Επιπλέον, ένας ασκούμενος είχε την επίβλεψη του τραυματισμένου με ρήξη πρόσθιου χιαστού ποδοσφαιριστή.

After 39 years in coma, Jean-Pierre Adams has been confirmed dead this morning.



From March 1982 to his death in 2021, Adams was in a coma following an operation gone wrong.



Adams was born in Dakar, Senegal and played for @ogcnice, @PSG_inside, @nimesolympique amongst others. pic.twitter.com/lnVmGnuTIo