Ξυλοκόπησαν τον παγκόσμιο πρωταθλητή ακοντισμού Άντερσον Πίτερς - Τον πέταξαν στη θάλασσα από πλοίο

Ξυλοδαρμός του παγκόσμιου πρωταθλητή ακοντισμού, Άντερσον Πίτερς, και του αδελφού του, Κίντον, σε τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν την Τετάρτη.

Δέχθηκαν επίθεση από μέλη του προσωπικού, μεταξύ αυτών και ο καπετάνιος, που φέρεται να είχαν σκοπό να τους ληστέψουν.

Παρότι η αστυνομία δεν έχει δώσει πολλές πληροφορίες για το περιστατικό, γίνεται γνωστό πως έπλεαν ανοιχτά της πρωτεύουσας της Γρανάδας όταν κινήθηκαν εναντίον τους οι ναυτικοί.

#AndersonPeters being beaten by five non-national in #Grenada pic.twitter.com/NrVBJwu2t9