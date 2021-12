Η WTA ανακοίνωσε την αναστολή όλων των τουρνουά στην Κίνα, εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια της τενίστριας Πενγκ Σουάι.

«Με την πλήρη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου, ανακοινώνω την άμεση αναστολή όλων των τουρνουά της WTA στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής για το επαγγελματικό τένις γυναικών, Στιβ Σάιμον.

«Δεν βλέπω πώς μπορώ να ζητήσω από τις αθλήτριές μας να αγωνιστούν εκεί όταν στην Πενγκ Σουάι δεν επιτρέπεται να επικοινωνήσει ελεύθερα και κατά τα φαινόμενα έχει πιεστεί να αντικρούσει την καταγγελία της για σεξουαλική επίθεση. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, είμαι επίσης πολύ ανήσυχος για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν όλες οι παίκτριες και το προσωπικό, αν διεξάγουμε διοργανώσεις στην Κίνα το 2022», συμπλήρωσε.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια υποδειγματική αλλαγή στο πώς αθλητικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν την Κίνα. Στο παρελθόν, πολλές φορές έχουν κάνει πίσω σε συγκρούσεις με το Πεκίνο, με τον φόβο ότι μπορεί να χάσουν αυτή την τεράστια αγορά.

«Σοβαρές αμφιβολίες ότι είναι ελεύθερη και ασφαλής»

Στις αρχές Νοεμβρίου η Πενγκ Σουάι με ανάρτηση στο Weibo κατήγγειλε ότι ο Ζανγκ Γκαολί, πρώην αντιπρόεδρος της Κίνας, την είχε αναγκάσει να κάνει σεξ μαζί του. Λίγη ώρα αργότερα, η ανάρτησή της διεγράφη. Όταν η 35χρονη τενίστρια δεν έκανε καμία δημόσια εμφάνιση για ημέρες, άρχισε η διεθνής ανησυχία για την ασφάλειά της και οι εκκλήσεις να διερευνηθούν οι καταγγελίες της.

Στα τέλη Νοεμβρίου, κρατικά ΜΜΕ της Κίνας δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο της Πενγκ Σουάι. Όταν αυτά δεν έπεισαν, η ΔΟΕ ανακοίνωσε πως η τενίστρια επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Τόμας Μπαχ και ότι «είναι καλά και ασφαλής». Όμως, πολλοί επέκριναν την ΔΟΕ ότι επρόκειτο για ένα τέχνασμα για τις δημόσιες σχέσεις και πως ουσιαστικά έγινε συνεργός στην προπαγάνδα του Πεκίνου.

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις από το Πεκίνο ότι η τενίστρια είναι ασφαλής και καλά, η WTA επέμεινε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για την 35χρονη. Από την αρχή της υπόθεσης, είχε απειλήσει με αναστολή των τουρνουά της Κίνας, βήμα στο οποίο προχώρησε τελικά τώρα.

«Στους Κινέζους αξιωματούχους δόθηκε η ευκαιρία να σταματήσουν τη λογοκρισία, να αποδείξουν με τρόπο που μπορεί να επαληθευτεί ότι η Πενγκ Σουάι είναι ελεύθερη και μπορεί να μιλήσει χωρίς παρέμβαση ή εκφοβισμό και να ερευνήσουν την καταγγελία για σεξουαλική επίθεση με πλήρη, δίκαιο και διαφανή τρόπο», τόνισε ο Στιβ Σάιμον στην ανακοίνωσή του.

Δυστυχώς, συνέχισε, η ηγεσία της Κίνας «δεν αντιμετώπισε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα με αξιόπιστο τρόπο. Ενώ ξέρουμε τώρα πού βρίσκεται η Πενγκ Σουάι, έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι είναι ελεύθερη, ασφαλής και δεν υπόκειται σε λογοκρισία, εξαναγκασμό και εκφοβισμό».

Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, υπογράμμισε ο επικεφαλής της WTA. «Αν οι ισχυροί άνθρωποι μπορούν να καταστέλλουν τις φωνές των γυναικών και να κρύβουν κάτω από το χαλί τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, τότε τα θεμέλια στα οποία βασίζεται η WTA- η ισότητα για τις γυναίκες- θα υποστεί ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Δεν μπορώ και δεν πρόκειται να επιτρέψω να συμβεί αυτό στην WTA και τις παίκτριές της», υπογράμμισε.

Τενίστες στηρίζουν την WTA

Τη στήριξή τους στην απόφαση της WTA εξέφρασαν νυν και πρώην κορυφαίοι τενίστες, που το τελευταίο διάστημα έκαναν «εκστρατεία» με αναρτήσεις και δηλώσεις υπέρ της Πενγκ Σουάι.

«Επικροτώ τον Στιβ Σάιμον και την ηγεσία της WTA για την υιοθέτηση μιας ισχυρής στάσης στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και όλο τον κόσμο», σχολίασε η Μπίλι Τζιν Κινγκ. «Η WTA είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, υπερασπιζόμενη τις παίκτριές μας. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που το γυναικείο τένις είναι ηγέτης στον γυναικείο αθλητισμό», συμπλήρωσε.

I applaud Steve Simon & the @WTA leadership for taking a strong stand on defending human rights in China & around the world. The WTA is on the right side of history in supporting our players. This is another reason why women’s tennis is the leader in women’s sports. https://t.co/PHiU0S7Prw

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως τη στάση της WTA και πρόσθεσε ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Επαγγελματιών Τενιστών- της οποίας είναι συνιδρυτής- ζητούν σαφήνεια για το τι συμβαίνει. «Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες και πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ γενναία και θαρραλέα στάση της WTA», συμπλήρωσε.

Η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα επίσης χαρακτήρισε γενναία τη στάση της WTA για το γεγονός ότι βάζει τις αρχές πάνω από τα χρήματα και ορθώνει το ανάστημα για τις γυναίκες. Παράλληλα έριξε το μπαλάκι στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, που έχει επικριθεί σφοδρά για τη στάση της στην υπόθεση με την Κινέζα τενίστρια. «Τώρα τι λες ΔΟΕ; Μέχρι τώρα μετά βίας σε ακούω», έγραψε σε ανάρτησή της.

This is a brave stance by Steve Simon and the WTA where we put principle above $ and stand up for women everywhere and particularly for Peng Shuai.

Now - what say you, @IOC ?!? #IOC - so far I can barely hear you!!!#WhereisPengShuai https://t.co/X7tNDbs3Uu