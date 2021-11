Η Κινέζα τενίστρια Πενγκ Σουάι, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται εδώ και ημέρες, φέρεται να εμφανίστηκε ως γκεστ σε τουρνουά του Πεκίνου, σύμφωνα με υλικό από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.



Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σήμερα, Κυριακή από τη Global Times -μέσο που εκδίδεται από την Λαϊκή Ημερησία, την επίσημη εφημερίδα του κυβερνώντος Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος- φέρεται να εμφανίζει την Πενγκ «στην τελετή έναρξης του τελικού εφηβικού πρωταθλήματος» (του Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals).

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy