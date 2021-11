Η Κίνα- ενδεχομένως και η ΔΟΕ- ίσως να ήλπιζαν ότι η βιντεοκλήση με την εξαφανισμένη Πενγκ Σουάι θα έκλεινε την υπόθεση. Όμως, τουλάχιστον για τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, αυτή η κίνηση γύρισε μπούμερανγκ.

Έπειτα από τις σφοδρές επικρίσεις που δεχόταν για μέρες, επειδή δεν είχε παρέμβει στην υπόθεση, χθες η ΔΟΕ ανακοίνωσε πως έκανε βιντεοκλήση με την 35χρονη τενίστρια που είχε εξαφανιστεί, αφότου κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από πρώην αντιπρόεδρο της Κίνας.

Τώρα, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και εκπρόσωποι του αθλητικού χώρου κατηγορούν τη ΔΟΕ ότι ενεπλάκη σε ένα «τέχνασμα δημοσίων σχέσεων» για την υπόθεση. Μάλιστα, κάποιοι σχολιάζουν ότι πλέον η Επιτροπή είναι «συνεργός» του μηχανισμού προπαγάνδας του Πεκίνου.

Η βιντεοκλήση με την Πενγκ Σουάι

Την Κυριακή ανακοινώθηκε ότι η Πενγκ Σουάι έκανε βιντεοκλήση με τον Τόμας Μπαχ, την Κινέζα Λι Λινγκγουέι που είναι μέλος ΔΟΕ και την Έμα Τέρχο, η οποία είναι επικεφαλής της επιτροπής αθλητών.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, που διήρκεσε 30 λεπτά, η τενίστρια δήλωσε ότι είναι «καλά και ασφαλής», αλλά «θέλει να γίνει σεβαστή η προσωπική ζωή της».

Λίγες ώρες νωρίτερα, κινεζικά κρατικά ΜΜΕ είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο από δείπνο της 35χρονης με φίλους και από εμφάνισή της σε τουρνουά στο Πεκίνο.

WTA: Παραμένει η ανησυχία

Όμως οι διαβεβαιώσεις κάθε άλλο παρά κατεύνασαν τις ανησυχίες των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και της WTA, της διοργανώτριας αρχής για το επαγγελματικό τένις γυναικών.

«Ήταν καλό που είδαμε την Πενγκ Σουάι σε πρόσφατα βίντεο, αλλά αυτά δεν μετριάζουν, ούτε ανταποκρίνονται, στην ανησυχία της WTA για την ευημερία της και τη δυνατότητά της να επικοινωνεί χωρίς λογοκρισία ή εξαναγκασμό», δήλωσε εκπρόσωπος της WTA.

«Δεν αλλάζει την έκκλησή μας για πλήρη, δίκαιη και με διαφάνεια έρευνα, χωρίς λογοκρισία, για τις καταγγελίες της για σεξουαλική επίθεση, που είναι το ζήτημα το οποίο προκάλεσε αρχικά την ανησυχία μας».

«Τέχνασμα δημοσίων σχέσεων»

Η Νίκι Ντράιντεν, δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρώην κολυμβήτρια με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς αγώνες, σχολίασε ότι ο τρόπος που χειρίστηκε η ΔΟΕ την υπόθεση ήταν σχεδιασμένος ώστε να κατευναστούν οι ολοένα μεγαλύτερες απειλές για διπλωματικό μποϊκοτάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες που θα φιλοξενήσει το Πεκίνο τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Η ΔΟΕ έως τώρα έχει αποφύγει να «αγγίξει» το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα- θέμα που προκαλεί παγκόσμιες αντιδράσεις και απειλές από κυβερνήσεις- όπως η βρετανική και η αμερικανική- για διπλωματικό μποϊκοτάζ.

«Είμαι ανακουφισμένη που είναι ζωντανή, αλλά η εκτέλεση αυτού του βίντεο είναι πραγματικά ανησυχητική, από άποψη προστασίας», δήλωσε η Ντράιντεν.

«Μου φαίνεται πολύ πολιτικό ότι ο Μπαχ έκανε αυτή τη βιντεοκλήση με την πρόεδρο της επιτροπής των αθλητών- που πιθανότατα είναι κατά κάποιο τρόπο κατάλληλο- αλλά και ένα μέλος της ΔΟΕ από την Κίνα. Αυτό δεν είναι μία κλήση προστασίας, με οποιονδήποτε τρόπο», τόνισε και υπογράμμισε ότι η βιντεοκλήση θα έπρεπε να γίνει από το τένις και όχι να αποτελέσει «ένα τέχνασμα δημοσίων σχέσεων».

Η Ντράιντεν υπογράμμισε ότι η ανακοίνωση της ΔΟΕ δεν την κάνει να νιώθει ότι η τενίστρια «είναι ασφαλής, νιώθει πως δεν δέχεται αντίποινα ή ότι δεν εξαναγκάζεται». Παράλληλα, κατηγόρησε τη ΔΟΕ ότι υπήρχε τον έλεγχο της υπόθεσης «επειδή ανησυχούν τόσο για το αφήγημα γύρω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου, που δεν ήθελαν να πάει τίποτα στραβά».

«Είναι ντροπιαστικό»

Η Ελέιν Πίρσον, διευθύντρια του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αυστραλία, επίσης επέκρινε τη ΔΟΕ για τη συμμετοχή στη βιντεοκλήση.

«Ειλικρινά, είναι ντροπιαστικό να βλέπεις τη ΔΟΕ να συμμετέχει σε αυτή την κοροϊδία της κυβέρνησης της Κίνας, ότι όλα είναι εντάξει και φυσιολογικά για την Πενγκ Σουάι. Σαφώς δεν είναι, διαφορετικά γιατί η κινεζική κυβέρνηση θα έκανε λογοκρισία για την Πενγκ Σουάι στο ίντερνετ και δεν θα την άφηνε να μιλήσει ελεύθερα στα ΜΜΕ ή το κοινό», επεσήμανε.

«Σκηνοθετημένη συζήτηση»

Ο ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Κρεγκ Φόστερ, Αυστραλός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, επεσήμανε ότι εκεί όπου η WTA έδειξε δύναμη και ακλόνητη αποφασιστικότητα, απειλώντας να αποσύρει τα τουρνουά της από την Κίνα, η ΔΟΕ «έβαλε το πολιτικό και εμπορικό συμφέρον πάνω από τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δικαιοσύνη».

Η «σκηνοθετημένη συζήτηση» της ΔΟΕ με την Πενγκ Σουάι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ασυγκίνητη» για τα δικαιώματα των γυναικών και την αντιμετώπιση ενός ανθρώπου που έχει βιώσει σεξουαλική επίθεση, επεσήμανε.

«Η αντίληψη ότι η συζήτηση με τον Τόμας Μπαχ, ακολουθούμενη από ένα δείπνο, είναι μια ικανοποιητική επίλυση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος, ή η κατάλληλη απάντηση στην καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης από έναν αθλητή- που περιλαμβάνουν λογοκρισία και πιθανό εξαναγκασμό από χώρα μέλος της ΔΟΕ- είναι εμβληματική της αποτυχημένης έννοιας του Ολυμπισμού», συνέχισε ο Φόστερ.

«Συνεργός στην προπαγάνδα»

Πολλοί μάλιστα σχολιάζουν ότι η ΔΟΕ είναι πλέον συνεργός στον μηχανισμό προπαγάνδας της Κίνας.

Χαρακτηριστική η ανάρτηση της Γιατσό Γουάνγκ, ερευνήτριας του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Η ΔΟΕ πλέον παίζει ενεργά ρόλο στην αναγκαστική εξαφάνιση, τον εξαναγκασμό και τον μηχανισμό προπαγάνδας της κινεζικής κυβέρνησης», έγραψε.

This is just disturbing on another level. The IOC is now actively playing a role in the Chinese government's enforced disappearance, coercion and propaganda machinery. https://t.co/bZBLiyw96e