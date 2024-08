Τσιτσιπάς: Πήγε να σπάσει τη ρακέτα του και τρόμαξε τη συμπαίκτρια - σύντροφό του Μπαντόσα

Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς είχε ακόμα μία έκρηξη στο γήπεδο, αυτή τη φορά εναντίον της ρακέτας του, την οποία προσπάθησε να σπάσει μετά από έναν χαμένο πόντο.

I mean everyone saw how lovely tsitsidosa is... and I saw this 💀💀💀 pic.twitter.com/6bMHy4MbD9