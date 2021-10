Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πλέον τα αποκλειστικά δικά του παπούτσια, εκείνα που φέρουν το πρόσωπό του.

Sneakers σε γαλανόλευκο χρώμα και με τη μορφή του Στέφανου Τσιτσιπά κυκλοφόρησε γνωστή εταιρία αθλητικών ειδών, με την οποία συνεργάζεται από το 2015.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας παρουσίασε τα παπούτσια με ανάρτησή του στα social media.

«Έχουν περάσει μήνες και χαίρομαι που ανακοινώνω ότι έχω το πρόσωπό μου πάνω σε ένα αυθεντικό παπούτσι adidas» έγραψε ο τενίστας ενώ ενημέρωσε ότι τα παπούτσια- Τσιτσιπάς διατίθενται σε Ευρώπη και Ιαπωνία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.

»Σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική διατίθενται επίσης και σε καταστήματα ειδικά για το τένις» πρόσθεσε αναρτώντας και σχετικές φωτογραφίες.

It’s been months in the making and I’m glad to announce I have my face on an @adidasoriginals shoe! 👀 #createdwithadidas



Only available on https://t.co/RmbQ3fitU9 in Europe and Japan. It’ll be available through Tennis specialists in Europe and North America too! pic.twitter.com/aTxhdk0WL6