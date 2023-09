«Τρέλα» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Ιράν- Εισέβαλαν σε ξενοδοχείο για να τον δουν

Παροξυσμό έχει προκαλέσει στο Ιράν η άφιξη του Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο εκατοντάδες άνθρωποι φαίνεται πως ήθελαν να δουν από κοντά.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η υπόλοιπη αποστολή της Αλ Νασρ έφτασαν σήμερα στην Τεχεράνη, για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Περσέπολις, στο πλαίσιο των ομίλων του ασιατικού Champions League.

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, κρατώντας πανό και φωτογραφίες του 38χρονου επιθετικού, για να υποδεχθούν τον Πορτογάλο σταρ του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, κάποιοι έτρεχαν πίσω από το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της Αλ Νασρ.

