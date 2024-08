Τόμας Τσεκόν: Κοιμάται στο πάρκο ο χρυσός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης

Ο Ιταλός κολυμβητής Τόμας Τσεκόν κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, έγινε viral για τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς του και ξανά τώρα, διότι δεν άντεξε τη ζέστη στο Ολυμπιακό χωριό και προτίμησε να κοιμηθεί στο πάρκο.

Άπλωσε μια πετσέτα στο γρασίδι, δίπλα σε ένα παγκάκι, έβγαλε τα παπούτσια του και έπεσε να κοιμηθεί. Η φωτογραφία του Ιταλού πρωταθλητή της κολύμβησης Τόμας Τσεκόν, που τον δείχνει να κοιμάται στο πάρκο του Ολυμπιακού Χωριού, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρωτοσέλιδο στον ιταλικό Τύπο την Κυριακή.

Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo — Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 4, 2024

Ο 23χρονος Τόμας Τσεκόν ή «καρχαρίας», όπως τον αποκαλούν τα ιταλικά ΜΜΕ, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο ανδρών, όμως είναι απογοητευμένος από τις συνθήκες διαβίωσης των αθλητών στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης την Τετάρτη 31 Ιουλίου, μετά την ήττα του στον τελικό των 200μ. ύπτιο, παραχώρησε συνέντευξη στη ιταλική δημόσια τηλεόραση και δήλωσε πως αισθάνεται κούραση εξαιτίας των κακών συνθηκών διαβίωσης που επικρατούν στο Ολυμπιακό Χωριό.

È sempre 🥇 per il leggendario Thomas #Ceccon 🔝 ❤️



È IL NUOVO RE 👑 OLIMPICO DEI 100 DORSO NEL NUOTO.



Un ragazzo umilissimo “quando vince non esulta mai per rispetto agli avversari”🫶#OlimpiadasParís2024 #Paris2024 pic.twitter.com/PlByQwuNB4 — DeaNera 🦂🦄 (@Dana75Nera) July 29, 2024

«Στο Χωριό δεν υπάρχει κλιματισμός, κάνει ζέστη, το φαγητό είναι κακό. Πολλοί αθλητές μετακομίζουν εξαιτίας όλων αυτών... Δεν είναι δικαιολογία, είναι η αληθινή κατάσταση, που πιθανώς δεν γνωρίζουν όλοι. Δίνω έμφαση στο ό,τι αυτό δεν είναι μια δικαιολογία ή ένα άλλοθι, όλοι βιώνουμε τις ίδιες καταστάσεις και ζούμε κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Είναι κάτι που πιθανώς πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν και θεωρώ σωστό να πω την ιστορία... Τα παράτησα στον ημιτελικό, λίγο κουρασμένος, είναι δύσκολο να κοιμηθεί κανείς τη νύχτα και το απόγευμα με τον θόρυβο και τη ζέστη. Ναι, και για μένα κάνει ζέστη, στο Χωριό δεν υπάρχει καθόλου air condition, δεν τρώμε καλά και υπάρχει πρόβλημα με το φαγητό. Πολλοί αθλητές μετακομίζουν για αυτούς τους λόγους», δήλωσε ο 23χρονος πρωταθλητής της κολύμβησης.

Nessuno provvisto di aria condizionata che possa dare ospitalità a questo raro esemplare di Ceccon? pic.twitter.com/e6FfMl5bq1 — Valentina Federici 🥇 (@Vale_Rici) August 4, 2024

Ο Τσεκόν διευκρίνισε πως πολλοί αθλητές εγκαταλείπουν το Ολυμπιακό Χωριό για να μείνουν σε ξενοδοχεία ενώ άλλοι αγοράζουν φαγητό εκτός του Χωριού. Ο ίδιος, δήλωσε πως η διοργάνωση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ήταν ανώτερη και πρόσθεσε ότι είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί κανείς τους Ιάπωνες.

Την φωτογραφία με τον Τόμας Τσεκόν να κοιμάται στο γρασίδι του πάρκου στο Ολυμπιακό Χωριό ανέβασε σε story στο Instagram o Σαουδάραβας αθλητής της κωπηλασίας Χουσεΐν Αλιρέζα. Το στιγμιότυπο έγινε πολύ γρήγορα viral ενώ δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο αναφέρουν πως πρόκειται για μια μορφή διαμαρτυρίας για τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Υπενθυμίζεται πως, ήδη, από το περασμένο καλοκαίρι η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» είχε ανακοινώσει πως δεν θα τοποθετηθεί κλιματισμός στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των Αγώνων.

Ο Τόμας Τσεκόν είναι ήδη ένα από τα πρόσωπα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού καθώς ένα απόσπασμα από την απονομή του μεταλλίου του έγινε viral: Ο κολυμβητής με τους ιδιαίτερα καλοσχηματισμένους μύες θεωρείται έκτοτε ένας από τους πιο «καυτούς» αθλητές στο Παρίσι.

so ur telling me this year's standout Hot Italian Swimmer Thomas Ceccon was born on 1/27/2001...... pic.twitter.com/N5VY6Pf2Nr — ten lee's husband 😐 (@do10_nct) July 31, 2024

The Greek God exists, and this time he is the Italian Olympic gold medalist swimmer 'Thomas Ceccon'! 😍🔥🔥😍 https://t.co/mAqwHMDarY pic.twitter.com/PyeqjmWWTj — !! Keerti !!✨ (@Keertizzz) August 1, 2024

