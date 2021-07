Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έβαλε τέλος στο όνειρο του Golden Slam και την προσπάθεια του Νόβακ Τζόκοβιτς να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που έχει κερδίσει την ίδια χρονιά και τα τέσσερα Γκραν Σλαμ καθώς και το χρυσό στους Ολυμπιακούς.

Πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, ο Ζβέρεφ έκανε τη μεγάλη έκπληξη στον δεύτερο ημιτελικό του μονού ανδρών στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις, νικώντας το Νο1 του ταμπλό, Νόβακ Τζόκοβιτς με 2-1 σετ (1-6, 6-3, 6-1) και προκρίθηκε στον τελικό.



Ο Γερμανός τενίστας ξεκίνησε «μουδιασμένα» χάνοντας «σβηστά» το πρώτο σετ απ’ τον θρυλικό Σέρβο, όμως στη συνέχεια αυτοσυγκεντρώθηκε κι έκανε έναν απίστευτο αγώνα.

Πήρε το δεύτερο σετ με 6-3 και έφτασε ως τη νίκη, με ένα ανεπανάληπτο τρίτο σετ, όπου ο Τζόκοβιτς πήρε μόλις ένα γκέιμ.

