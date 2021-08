Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση του Γάλλου μαραθωνοδρόμου Morhad Amdouni στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, καθώς φαίνεται να ρίχνει εσκεμμένα τα μπουκάλια με το νερό για τους αθλητές, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Εν μέσω της ασφυκτικής ζέστης, 30 αθλητές εγκατέλειψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Σαπόρο της Ιαπωνίας. Η ενυδάτωση αποτελεί ούτως ή αλλιώς βασικό στοιχείο «επιβίωσης» για τον αγώνα των 42 χλμ., γεγονός που κάνει την κίνηση του Γάλλου μαραθωνοδρόμου τουλάχιστον ανεξήγητη.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στα stands που βρίσκονται στο 28ο χλμ. ο Γάλλος πλησιάζει, ανοίγει την παλάμη του και ρίχνει εσκεμμένα με το χέρι του σχεδόν όλη την πρώτη σειρά με τα μπουκάλια του νερού. Γλιτώνει ένα τελευταίο το οποίο και παίρνει για τον ίδιο.

Παρά την απίστευτη κίνησή του, που δεν συνάδει με το Ολυμπιακό πνεύμα, ο Γάλος δεν κατάφερε να «εξουδετερώσει» τον κορυφαίο Eliud Kipchoge, που κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο.

Ο Amdouni τελικά τερμάτισε στην 17η θέση με χρόνο 2:14:33.

French marathon runner Morhad Amdouni deliberately knocked over every bottle of water for his fellow competitors before grabbing the last one on the table...



