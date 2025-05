Τελικός Champions League 2025: Γιατί η πρόσοψη του Allianz Arena δεν μπορεί να δείξει τα πάντα

Καθώς ο φετινός τελικός του Champions League ετοιμάζεται να διεξαχθεί στο Μόναχο, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Allianz Arena, ένα στάδιο που ξεχωρίζει πρωτίστως για την μοναδική εξωτερική του πρόσοψη, η οποία τις νυχτερινές ώρες φωτίζεται ολόκληρη.

Το Allianz Arena, σήμερα το «σπίτι» της Μπάγερν Μονάχου, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα στην Ευρώπη. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2006 και αποτελεί το πρώτο στάδιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου με πρόσοψη που μπορεί να φωτιστεί πλήρως, χάρη στα 2.760 πάνελ που καλύπτουν το εξωτερικό του. Αυτή η καινοτομία έχει μετατρέψει το γήπεδο των «Βαβαρών» σε σύμβολο του σύγχρονου ποδοσφαιρικού design, χαρίζοντας μοναδικές νυχτερινές εικόνες.

Ανάλογα με το ποιος παίζει, η πρόσοψη αλλάζει χρώμα: κόκκινο για την Μπάγερν, λευκό για την εθνική Γερμανίας και παλαιότερα μπλε, για την ομάδα 1860 Μόναχο, η οποία αγωνιζόταν στο στάδιο όταν άνοιξε.

Σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις προσαρμόζεται στο branding της UEFA, ενώ φωτιστεί και στα χρώματα του ουράνιου τόξου ως μήνυμα υποστήριξης στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Όμως στο Euro 2020 (που διεξήχθη το 2021), οι UEFA απαγόρευσε τις rainbow αποχρώσεις, επικαλούμενη πολιτική ουδετερότητα, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Αλλά, παρά τις τεχνικές δυνατότητές της, η πρόσοψη του Allianz Arena δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Ο λόγος; Ο αυτοκινητόδρομος Α9 που περνά ακριβώς δίπλα. Οι αρχές του Μονάχου ζήτησαν από πολύ νωρίς οι φωτισμοί να είναι στατικοί και μονόχρωμοι, καθώς οι πιο πολύπλοκες εναλλαγές αποδείχτηκαν επικίνδυνοι για τους οδηγούς, με αρκετά περιστατικά να συνδέονται άμεσα με οπτική απόσπαση προσοχής.

Έτσι, το πιο φωτεινό γήπεδο της Ευρώπης περιορίζεται τεχνικά από την ίδια του τη λάμψη.

the allianz arena is the sauceiest stadium in world football bar none. pic.twitter.com/nqxVgkpdsl

Η πρόσοψη της Allianz Arena εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της πόλης, αναγνωρίσιμο ακόμη και από αεροπλάνο. Παράλληλα, όσο πλησιάζει ο τελικός του Champions League 2025, οι προσδοκίες για ένα εντυπωσιακό νυχτερινό θέαμα μεγαλώνουν.

Κυκλοφορεί ήδη η φήμη πως το γήπεδο θα φωτιστεί με τουρκουάζ πράσινο, ώστε να ταιριάζει με το branding του τελικού και τον σχεδιασμό της επίσημης μπάλας του αγώνα. Ωστόσο, η UEFA δεν έχε επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα αυτές τις πληροφορίες.

📸⚽ Official photos of the match ball for the 2025 Champions League Munich final, to be also used in the knockout phase [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/Xh4j3WNPod