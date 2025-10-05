Super League: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό με 2-1

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό με 2-1, στον αγώνα που της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, ανοίγοντας το σκορ με τον Τσικίνιο (23’), όμως στο δεύτερο «πλήρωσαν» τα αμυντικά λάθη και την εντυπωσιακή απόδοση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν με τον Τάισον (63’) και πήραν τη νίκη με πέναλτι - κερδισμένο από τον «Ντέλια» - του Αντρίγια Ζίβκοβιτς (75’), σε ένα ντέρμπι με σπουδαίο φινάλε.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυναμικά το παιχνίδι στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ άργησε, αλλά αντέδρασε.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 33’. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν έκανε λάθος γύρισμα, ο Γιώργος Γιακουμάκης τροφοδότησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά το πλασέ του 22χρονου δεν ήταν δυνατό να νικήσει τον Τζολάκη.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με αλλαγή για τον Λουτσέσκου και κάτω από δοκάρια αντί του Παβλένκα πέρασε ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος είδε την κεφαλιά του Μαρτίνς στο 50ο λεπτό, από τη σέντρα του Ορτέγκα, να περνάει πάνω από τα δοκάρια του.

Στο 63ο λεπτό η ροή του αγώνα άλλαξε. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ετοιμαζόταν να αντικαταστήσει τον Τάισον. Σε μια μακρινή μπαλιά, Ορτέγκα και Τάισον αναμτρήθηκαν, ο Αργεντινός γλίστρησε κι ο Βραζιλιάνος προχώρησε και έγινε το 1-1.

Τσικίνιο κι Ελ Κααμπί συνεργάστηκαν ξανά στο 72’, αλλά ο Μαροκινός αστόχησε από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής για να έρθει το κερδισμένο πέναλτι από τον Κωνσταντέλια. Ο 22χρονος πήρε την κόντρα από τον Μπιανκόν, μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Κοστίνια. Ανέλαβε ο Ζίβκοβιτς που εκτέλεσε στο κέντρο της εστίας για την ανατροπή και το 2-1 στο 75ο λεπτό.

Το 2-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο λεπτό και ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις, να ανεβαίνει δεύτερος και στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, από την οποία φιλοξενείται στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός γνώρισε δεύτερη σερί ήττα κι έπεσε τρίτος κι ενώ τον περιμένουν ταξίδια σε Λάρισα και Βαρκελώνη στα μέσα του Οκτώβρη.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Κίτρινες: Κεντζιόρα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς - Μπιανκόν, Ποντένσε, Κοστίνια.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Καμαρά (54’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88’ Ιβανούσετς), Τάισον (64’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπιανκόν, Κοστίνια (85’ Γιαζίτζι), Γκαρθία (71’ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο, Μάρτινς (77’ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ