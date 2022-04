Στον τελικό του Μόντε Κάρλο, ξανά, ο Τσιτσιπάς- Νίκησε 2-0 τον Ζβέρεφ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και εξασφάλισε ότι θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2021, στον αυριανό τελικό του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο.

Παρά την κούραση από την υπερπροσπάθεια που έκανε κόντρα στον Ντιέγκο Σβάρτσμαν, στον προημιτελικό, ο Έλληνας τενίστας είχε το πάνω χέρι στην αναμέτρηση με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ για το «εισιτήριο» για τον τελικό. Έτσι, το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης έφτασε στη νίκη με 6-4, 6-2, έπειτα από 75 λεπτά.

Στον αυριανό τελικό θα επιχειρήσει να κατακτήσει το δεύτερο Masters της καριέρας του. Απέναντί του θα έχει τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, που βρίσκεται στο Νο46 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Ισπανός νίκησε 6-4, 6-7, 6-3 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό τουρνουά του ATP Tour.

