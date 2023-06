Στέφανος Τσιτσιπάς: Πέρασε στους «16» του Roland Garros

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στη φάση των «16» στο Roland Garros σημειώνοντας μία εμφατική νίκη επί του Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Παίζοντας εξαιρετικό τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του γαλλικού Όπεν με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 6-3).

Cruising 😎@steftsitsipas punches his ticket to the fourth round.#RolandGarros pic.twitter.com/x1C38LjVSX