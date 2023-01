Στέφανος Τσιτσιπάς: Είμαι γεννημένος πρωταθλητής- Το αστρονομικό χρηματικό έπαθλο από το Αυστραλιανό Όπεν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε αλλά ηττήθηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Australian Open.

Ο Έλληνας τενίστας μιλώντας για τον τελικό δήλωσε ότι έπαιξε απέναντι «στον σπουδαιότερο τενίστα του αθλήματος», δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό.

«Νόβακ, δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω τα κατορθώματά σου μιλούν από μόνα τους. Συγχαρητήρια. Όχι μόνο για σένα, αλλά και για την οικογένειά σου, που σε υποστηρίζει τόσο πολύ. Εκτιμώ ό,τι έχεις κάνει για το άθλημα. Ήσουν καλύτερος παίκτης στο κορτ», δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Πρέπει να πω ακόμα μια φορά ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Είναι ένας από τους σπουδαιότερος τενίστες στο άθλημα μας. Είναι ο σπουδαιότερος που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα. Θα ήθελα, να σε ευχαριστήσω που έχεις οδηγήσει το άθλημά μας μέχρι τώρα. Αξίζει το άθλημα έναν παίκτη σαν εσένα που ωθεί κάθε παίκτη να βελτιώνεται. Δεν είναι εύκολο να χάνω ακόμα έναν τελικό grand slam, αλλά πάντα θέλω να επιστρέψω στο κορτ και να δουλέψω σκληρά», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Είμαι χαρούμενος που έχω πολύ υποστηρικτικούς ανθρώπους δίπλα μου. Είναι μεγάλο προνόμιο για μένα που κάνω αυτό στη ζωή μου. Να ευχαριστήσω και τους Έλληνες φίλαθλους που με κάνουν να νιώθω σαν να βρίσκομαι στην πατρίδα μου. Τέλος, θέλω να πω ότι το να επιστέφω στην Αυστραλία μου φέρνει ωραίες αναμνήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας δω την επόμενη χρονιά», πρόσθεσε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε «γεννημένος πρωταθλητής» και ότι θα εργαστεί σκληρά για τους στόχους του.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι στο tour εδώ και μερικά χρόνια, έχω πολλές διαφορετικές εμπειρίες, έχω πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία αντιμετωπίζω. Ήρθε η ώρα μου να στοχεύσω σε κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω κανένα λόγο να μειώνω τις προσδοκίες ή τους στόχους μου. Είμαι γεννημένος πρωταθλητής. Το νιώθω στο αίμα μου. Μπορώ να το νιώσω σαν το ανταγωνιστικό παιδί που ήμουν όταν ήμουν νέος. Είναι κάτι που υπάρχει μέσα μου. Θέλω να το βγάλω, να το κάνω να ανθίσει, να το κάνω ακόμα πιο δυνατό, να εργαστώ σκληρά για αυτούς τους στόχους. Είναι αυτός ο όμορφος αριθμός, ο αριθμός «1», που θα κάνει τα πράγματα πολύ συγκινητικά όταν καταφέρω να τον φτάσω», τόνισε.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα περί εξέλιξης.

«Η εξέλιξη ξεκινά με έναν μόνο σπόρο που φυτεύεται σήμερα, τον καλλιεργείς με αγάπη και φροντίδα και τον βλέπεις να ανθίζει και να γίνεται μια υπέροχη δημιουργία.

Η Αυστραλία είναι ένα μέρος αντιθέσεων, ένας τόπος ομορφιάς, ένας θαυμαστός τόπος, ένα μέρος που πρέπει να αποκαλείτε σπίτι», έγραψε.

Growth begins with a single seed planted today, nurturing it with love and care, watching it blossom into a magnificent creation.



Australia is a place of contrasts, a place of beauty, a place of wonder, a place to call home. ❤️🇦🇺 pic.twitter.com/XxbjX0R9Ts