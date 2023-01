Στέφανος Τσιτσιπάς: Έχασε στον τελικό του Australian Open - Μεγάλη νίκη για τον Νόβακ Τζόκοβιτς

Έχασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον τελικό του Australian Open από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με 3-0 σετ.

Οι αθλητές αναμετρήθηκαν στην κατάμεστη αρένα Λάβερ, με τον αγώνα να διαρκεί πάνω από περίπου 3 ώρες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυναμικά στο γήπεδο, πιστεύοντας στο όνειρο, αλλά έχασε με 6-3 το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ, έδειξε καλύτερη εικόνα, αλλά έχασε αρκετά set point και το tie break. Η επαναφορά από εκεί και ύστερα αποδείχθηκε πολύ δύσκολη, με τον Σέρβο πρωταθλητή να διατηρεί το πολύ υψηλό επίπεδο του παιχνιδιού του.

Και το τρίτο σετ οδηγήθηκε σε tie break, αλλά ο Νόλε επιβλήθηκε πλήρως και τελικώς πήρε το παιχνίδι.

