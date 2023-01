Australian Open: Ξέσπασε σε κλάματα ο Τζόκοβιτς μετά τη νίκη - Στην αγκαλιά των δικών του

Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά τη νίκη του επί του Στέφανου Τσιτσιπά, στον τελικό του Australian Open.

Ο Σέρβος τενίστας κέρδισε τον 10ο τίτλο του στο τουρνουά και το 22ο grand slam στην καριέρα του και ξέσπασε σε κλάματα μετά τον τελευταίο πόντο.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Άφησε τη ρακέτα και έτρεξε προς το box όπου ήταν συγκεντρωμένη η ομάδα και οι συγγενείς του και χάθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του. Ο πατέρας του δεν ήταν ούτε σήμερα στις εξέδρες, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τις φωτογραφίες του με οπαδούς του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Djokovic feeling all the emotions after his historic 10th Australia Open win 🥺 pic.twitter.com/1UggVgfg28