Σπανούλης για Αταμάν: «Προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό, δεν επηρεάζεται κανείς»

Ο Βασίλης Σπανούλης κλήθηκε να απαντήσει στο σχόλιο του Εργκίν Αταμάν, που αφορούσε τον ίδιο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενόψει του αγώνα Ελλάδα - Τουρκία στο EuroBasket 2025.

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για την Εθνική Ελλάδας ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του EuroBasket, σχολιάζοντας συγκεκριμένα τον Κώστα Σλούκα, τον Βασίλη Σπανούλη, τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος προπονητής είπε: «Κανείς προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα. Είμαι περήφανος για τον Σαμοντούροβ. Ο Σπανούλης έχει μάθει κάποια πράγματα από εμένα. Τον άκουσα στην Κύπρο να λέει για τις λίγες βολές του Γιάννη και είδα χθες σούταρε 16. Εγώ λέω ότι κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίξουν».

Η απάντηση του Βασίλη Σπανούλη στο σχόλιο Αταμάν

Σε απάντησή του, ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε, πως κανείς στην Εθνική δεν επηρεάζεται από δηλώσεις.

«Εντάξει το περιμέναμε να το πει. Ο Αταμάν είναι ένας πολύ καλός προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό», δήλωσε, αρχικά, ο προπονητής της Εθνικής.

«Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κανείς, το είπα γιατί έβλεπα την πραγματικότητα. Και αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα δούμε πόσα φάουλ δεν παίρνει ο Γιάννης, πόσα φάουλ είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά έχει κάνει. Γιατί δεν νομίζω να έχει κάνει πολλά σε αυτό το τουρνουά που δεν τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει του τα έχουν σφυρίξει και πολλά που δεν ήταν. Είδαμε με την Ισπανία που ήταν μέσα στο ημικύκλιο που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Του σφυρίζουν παραπάνω από τα επιθετικά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι ο πιο επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και τον τραβάνε δύο και τρεις παίκτες», συνέχισε.

Αναφορικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε, ότι: «Αγωνιστικό προφίλ πριν σας πω εγώ, τα ξέρετε όλα. Ξέρουμε τους παίκτες της Τουρκίας, ξέρουμε πως παίζει. Από εκεί και πέρα είναι ένα ματς που σε οδηγεί στα μετάλλια και στον τελικό. Σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο Εurobasket. Πιστεύω είναι MVP του Eurobasket. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό ματς».

Με πληροφορίες από ΕΡΤsports