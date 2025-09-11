ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Eurobasket 2025: Την Παρασκευή στις 21:00 ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

Οι τελικοί της Κυριακής

LifO Newsroom
Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στα ημιτελικά του EuroBasket και ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με την Τουρκία, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε της Λιθουανίας με 87-76 και εξασφάλισε την παρουσία της στην τετράδα για πρώτη φορά από το 2009. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Η FIBA όρισε το τζάμπολ για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο ντέρμπι Ελλάδας – Τουρκίας. Νωρίτερα, στις 17:00, θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στη Γερμανία και τη Φινλανδία.

Η Γερμανία απέκλεισε τη Σλοβενία με 99-91, ενώ η Φινλανδία πέτυχε ιστορική πρόκριση στην 4άδα, νικώντας τη Γεωργία με 93-79.

Eurobasket 2025: Οι τελικοί της Κυριακής

Η αυλαία της διοργάνωσης πέφτει την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου:

  • Στις 17:00 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός για την 3η θέση.
  • Στις 21:00 ο μεγάλος τελικός, όπου οι δύο νικητές των ημιτελικών θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

