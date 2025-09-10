Eurobasket: Κάλεσμα Αταμάν σε τουρκικές αεροπορικές: «Οργανώστε πτήσεις» για τον ημιτελικό με την Ελλάδα

Ένας ημιτελικός που μοιάζει με τελικό περιμένει την Εθνική Ελλάδος στο EuroBasket 2025. Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας, η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Τουρκία την Παρασκευή στη Ρίγα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να έχει χαρακτήρα «ιστορικής μονομαχίας».

Η αντιπαράθεση των δύο χωρών πάντα ξεχωρίζει, και σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας και προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν. Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, κάλεσε τους φιλάθλους της χώρας του να σταθούν στο πλευρό της ομάδας, ζητώντας μάλιστα από τις αεροπορικές εταιρείες να οργανώσουν επιπλέον πτήσεις προς τη Ρίγα, όπως –όπως είπε– έχει ήδη προγραμματίσει η Ελλάδα.

«Θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό με την Ελλάδα. Η υποστήριξη των οπαδών μας είναι πολύ σημαντική», υπογράμμισε ο Αταμάν, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα κομβικό για την πορεία της Τουρκίας στο τουρνουά.

Η ατμόσφαιρα αναμένεται «καυτή» στις εξέδρες, με τους Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών» για μια θέση στον μεγάλο τελικό του EuroBasket.