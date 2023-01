Sold out σε 58 λεπτά τα εισιτήρια του φιλικού μεταξύ Κυργιου-Τζόκοβιτς - Το ειρωνικό tweet του Ελληνοαυστραλού

Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια για το φιλικό αγώνα ανάμεσα στον Νικ Κύργιο και τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία.

Τα εισιτήρια, εξαντλήθηκαν μέσα σε 58 λεπτά προκαλώντας την ειρωνική διάθεση του Ελληνοαυστραλού στα social media.

Σημειώνεται πως το γήπεδο είναι χωρητικότητας 14.820 ατόμων, ενώ το εισιτήριο κοστίζει 20 δολάρια Αυστραλίας.

«Ουάου, ο Νικ Κύργιος κάνει κακό στο άθλημα! Ουάου, τι ξεφτίλα, τι εθνική ντροπή! Πώς τολμάει να κάνει sold out σε ακόμα ένα στάδιο, τι αλαζονεία!» έγραψε ειρωνικά στο Twitter o 27χρονος.

Wow Nick Kyrgios is bad for the sport! Wow what a disgrace, a national embarrassment! How dare he sell out another stadium, the arrogance https://t.co/Sn37U2nAjv