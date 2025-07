Σε «θρίλερ» εξελίσσεται η υπόθεση Βαλαντσιούνας – Οι Νάγκετς μπλοκάρουν τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό

Σε πλήρες μεταγραφικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, καθώς οι Ντένβερ Νάγκετς, στους οποίους ανήκει το συμβόλαιό του, εμφανίζονται αποφασισμένοι να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, παρά το γεγονός ότι ο 33χρονος σέντερ έχει εκφράσει την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του NBA Μαρκ Στάιν, η ομάδα του Ντένβερ σκοπεύει να ολοκληρώσει κανονικά την ανταλλαγή του Λιθουανού από τους Σακραμέντο Κινγκς και να διατηρήσει το συμβόλαιό του ενεργό για τη σεζόν 2025–26, με την αισιοδοξία ότι ο παίκτης θα παραμείνει τελικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Ο Βαλαντσιούνας δεν έχει πει τίποτα οριστικό. Αν κάποια στιγμή δηλώσει πως τελείωσε με το NBA, τότε οι Νάγκετς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Προς το παρόν, το Ντένβερ ελέγχει την κατάσταση», έγραψε ο Στάιν στην πλατφόρμα X.

Here’s the thing: Valančiūnas hasn’t said anything definitive. If at some point HE says he’s done with the NBA, then the Nuggets will have to face that.



At the moment, Denver has the control. Will JV address all this publicly at his scheduled Vilnius appearance? We shall see.