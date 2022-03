Σάκκαρη: Προκρίθηκε στα ημιτελικά του Indian Wells- Νίκησε την Ριμπάκινα

Με μια εξαιρετική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να νικήσει την Έλενα Ριμπάκινα και να προκριθεί στα ημιτελικά του Indian Wells.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις χρειάστηκε 1 ώρα και 38 λεπτά για να νικήσει την αντίπαλό της με 7-5, 6-4 στο τουρνουά της Καλιφόρνια. Η επόμενη αντίπαλός της θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Βερόνικα Κουντερμέτοβα και την Πάουλα Μπαντόσα.

Third time's a charm ☘️



🇬🇷 @mariasakkari reaches a third WTA semifinal in a row with victory over Rybakina!#IndianWells pic.twitter.com/ByFRcLMDZj