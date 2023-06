Roland Garros: Τενίστρια χτύπησε κατά λάθος ball girl και αποκλείστηκε

Η τενίστρια Miyu Kato, που αγωνίζεται στο διπλό, αποκλείστηκε από το Roland Garros όταν χτύπησε, κατά λάθος, ένα ball girl στο στήθος με μπάλα.

Στο δεύτερο σετ, η παίκτρια έκανε ένα χτύπημα και βρήκε το παιδί, που εκείνη την ώρα δεν είχε το νου και δεν πρόλαβε να καλυφθεί.

Αρχικά, ο διαιτητής της αναμέτρησης έκανε μία απλή παρατήρηση στην Kato, όταν όμως κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο ο αρχιδιαιτητής και ο επιθεωρητής αγώνων για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί, τότε η τενίστρια και η συναγωνίστριά της, Aldila Sutjiadi, αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

A doubles pair were defaulted from the French Open on Sunday after Japanese player Miyu Kato hit a ball girl in the head with a ball!pic.twitter.com/6qtDPLGyFN