Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Αποκλεισμός με «βαριά» ήττα

Ο Παναθηναϊκός δεν άντεξε στο «La Cartuja» της Σεβίλης, γνώρισε «βαριά» ήττα με 4-0 από την Μπέτις στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League.

Έτσι, αποκλείστηκε από την Ευρώπη, έχοντας πολύ έντονα παράπονα για τη διαιτησία και το δεύτερο γκολ των Ισπανών στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο όπως ανέφεραν οι «πράσινοι» στους επίσημους λογαριασμούς τους στα social media, δεν έπρεπε να μετρήσει λόγω φάουλ στον Καλάμπρια.

Η Μπέτις μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα, όμως ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 4’ με το τετ-α-τετ του Πελίστρι που έβγαλε με τα πόδια ο Πάου Λόπεθ.

Η ισπανική ομάδα προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό όταν το σουτ του Κούτσο Ερνάντεθ χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, ο Λαφόν άργησε να βγάλει αντίδραση κι ο Ρουιμπάλ που πήρε το «ριμπάουντ» από κοντά έκανε το 1-0.

Στη συνέχεια η Μπέτις πίεσε κι άλλο, έχασε ευκαιρίες με τους Φορνάλς στο 16’ και Άντονι στο 30’ για να έρθει στο 45’+1’ η φάση που ξεσήκωσε πολλές διαμαρτυρίες από τους «πράσινους».

Ο Άμραμπατ με ένα πολύ ωραίο μακρινό σουτ, που βρήκε πάνω και σε παίκτη του Παναθηναϊκού έκανε το 2-0 (με ευθύνη του Λαφόν που δεν μπόρεσε να αντιδράσει), όμως οι παίκτες και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έξαλλα προς τον διαιτητή Στίλερ για οφσάιντ του Εζαλζουλί στην εκκίνηση της φάσης και φάουλ του Μαροκινού στον Καλάμπρια. Το γκολ, ωστόσο, κατακυρώθηκε μετά τον έλεγχο του VAR (δεν υπάρχει ημί-αυτόματο οφσάιντ στο Europa League).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπέτις με τρομερή ψυχολογία πλέον, βρήκε άλλα δύο γκολ με τον Κούτσο Ερνάντεθ στο 53’ και με τον Άντονι στο 66’ και η... τελετή έλαβε τέλος, με την ισπανική ομάδα να παίρνει την πρόκριση για τους «8», όπου θα βρει απέναντί της την πορτογαλική Μπράγκα.

Στο φινάλε η Μπέτις συνέχισε να επιτίθεται ψάχνοντας κι άλλο γκολ, με τον Αλμπάν Λαφόν να κάνει τρεις επεμβάσεις στο πλασέ του Ρόκα στο 78’, στο τετ-α-τετ του Άντονι στο 79’ και στο πλασέ του Εζαλζουλί στο 83’, γλιτώνοντας ακόμη χειρότερες καταστάσεις για τον Παναθηναϊκό και ένα ακόμη πιο «βαρύ» σκορ.

Διαιτητής: Τομπίας Στίλερ (Γερμανία)

Κίτρινες: 19’ Ταμπόρδα, 55’ Κυριακόπουλος

Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκεθ, Άντονι Φορνάλς (74’ Αλτιμίρα), Άμραμπατ (62’ Ρόκα), Εζαλζουλί, Ρουιμπάλ (62’ Φιντάλγκο), Κούτσο Ερνάντεθ (73’ Άβιλα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης (71’ Σφιντέρσκι), Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Μπακασέτας (54’ Τσέριν), Ρενάτο Σάντσες (54’ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος, Πελίστρι (71’ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (85’ Σιώπης), Τετέι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ