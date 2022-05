«Πολύ άδικο»: Ναδάλ, Τζόκοβιτς και Μάρεϊ κατά του μπλόκου του Wimbledon σε Ρώσους – Λευκορώσους

Η απόφαση του Wimbledon να απαγορεύει τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών στη διοργάνωση, με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Το τουρνουά εξήγησε πως λόγος της απόφασης είναι πως δεν επιθυμεί να «επωφεληθεί η προπαγανδιστική μηχανή του ρωσικού καθεστώτος».

Αρκετοί παίκτες που φιγουράρουν ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο grand slam, όπως ο ν. 2 Ντανίλ Μεντβέντεφ και η ν. 4 Αρίνα Σαμπαλένκα.

Ραφέλ Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ, τρία από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος που έχουν κατακτήσει - στο σύνολο - 10 τίτλους στο Wimbledon, έχουν ταχθεί κατά της απαγόρευσης.

«Θεωρώ πως είναι πολύ άδικο για τους Ρώσους φίλους και συναθλητές μου» είπε η Ισπανός τενίστας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή. «Δεν είναι δικό τους λάθος αυτό που συμβαίνει με τον πόλεμο».

Ο Μάρεϊ, ο οποίος θα δωρίσει όλο το χρηματικό έπαθλο σε ανθρωπιστικούς σκοπούς για την Ουκρανία, σημείωσε πως «δεν στηρίζει» το σχέδιο της απαγόρευσης, αλλά διευκρίνισε πως σε αυτή τη συγκυρία δεν υπάρχει σωστή απάντηση.

«Κατά την κατανόησή μου, υπήρξε οδηγία πως οι Ρώσοι και Λευκορώσοι μπορεί να αγωνιστούν εάν υπογράψουν μία δήλωση πως είναι κατά του πολέμου και του ρωσικού καθεστώτος» είπε σε δημοσιογράφους.

«Δεν είμαι σίγουρος πόσο άνετα θα ένιωθα εάν συνέβαινε κάτι στους αθλητές ή τις οικογένειές τους (σ.σ. ως αποτέλεσμα της δήλωσης)» συμπλήρωσε.

Μέρες μετά την εισβολή, η ρωσική βουλή ψήφισε νόμο που ορίζει ποινή έως και 15 ετών για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον στρατό. Ο νόμος αυτός καθιστά άκρως επικίνδυνη οποιαδήποτε δήλωση κατά του πολέμου.

Την ίδια ώρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, συνέκρινε την κατάσταση αυτή με την απαγόρευση συμμετοχής του στο Australian Open διότι ήταν ανεμβολίαστος.

«Δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά έχοντας βιώσει κάτι παρόμοιο και εγώ φέτος, είναι απογοητευτικό να ξέρεις ότι δεν είσαι σε θέση να παίξεις» διευκρίνισε. Χαρακτήρισε, δε, την απόφαση «άδικη».

Ουκρανοί τενίστες φέρονται να υποστηρίζουν την απόφαση, ωστόσο.

Ο Σεργκίι Σταχόβσκι, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση για να πολεμήσει, καταδίκασε τις δηλώσεις Ναδάλ.

«Ραφαέλ Ναδάλ, αγωνιστήκαμε μαζί (...) παίξαμε ο ένας μαζί με τον άλλο στο τουρ» έγραψε στο Twitter.

«Πες μου πως είναι δίκαιο το ότι Ουκρανοί παίκτες δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πώς είναι δίκαιο το ότι παιδιά δεν μπορούν να παίξουν τένις; Πώς είναι δίκαιο το ότι πεθαίνουν Ουκρανοί;».

@RafaelNadal we competed together.. we’ve played each other on tour. Please tell me how it is fair that Ukrainian players cannot return home? How it is fair that Ukrainian kids cannot ply tennis? How is it fair that Ukrainians are dying ? https://t.co/l3bZtBEfsU