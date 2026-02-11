Πέθανε ξαφνικά πρώην πρωταθλητής στο ακόντιο - Βρέθηκε νεκρός στο γυμναστήριό του στην Κρήτη

Πέθανε ξαφνικά ο πρώην πρωταθλητής στο ακόντιο και γυμναστής Γιώργος Γεωργακάκης.

Ο Γιώργος Γεωργακάκης ήταν 58 ετών και βρέθηκε νεκρός στο γυμναστήριο που διατηρούσε στην περιοχή του Άη Γιάννη Χωστού, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο πρώην πρωταθλητής στο ακόντιο και γυμναστής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την αδελφή του, η οποία τον αναζητούσε επί ώρες.

Όσοι τον ήξεραν, αναφέρει το τοπικό μέσο, περιγράφουν πως ήταν άνθρωπος ενεργός, αγαπητός και αφιερωμένος στον αθλητισμό και στη νεολαία.

Ποιος ήταν ο πρώην πρωταθλητής στο ακόντιο, Γιώργος Γεωργακάκης

Ο ίδιος στήριζε τα παιδιά και τις ππροσπάθειές του, για αυτό είχε δημιουργήσει έναν χώρο στο γυμναστήριό του όπου εκείνα μπορούσαν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με ασφάλεια και φροντίδα.

Παράλληλα, ήταν πατέρας τριών παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικείοι του τον αναζήτησαν από νωρίς το πρωί και μόλις διαπίστωσαν ότι το γυμναστήριο ήταν κλειστό, η ανησυχία τους μεγάλωσε.

Η οικογένειά του τον εντόπισε νεκρό, το απόγευμα της Τρίτης, όταν τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριό του.