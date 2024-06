Πέθανε ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της Έβερτον, Κέβιν Κάμπελ

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών, ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Έβερτον, Κέβιν Κάμπελ.

Η είδηση του θανάτου του, ήρθε δύο μόλις εβδομάδες μετά την αποκάλυψη πως νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με σοβαρή ασθένεια. Ο Κέβιν Κάμπελ συγκεκριμένα είχε νοσηλευτεί στα τέλη Μαΐου, ωστόσο δεν είχαν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για την ασθένειά του.

Υπήρξε μια εξαιρετικά δημοφιλής φιγούρα μέσα στο γήπεδο αλλά και ένας χαρισματικός τηλεοπτικός ειδήμων τα τελευταία χρόνια. «Είμαστε συντετριμμένοι που μάθαμε ότι ο πρώην επιθετικός μας Κέβιν Κάμπελ πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια. Ο Κέβιν λατρευόταν από όλους στον σύλλογο. Όλοι μας σκεφτόμαστε τους φίλους και την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αναπαύσου εν ειρήνη, Κέβιν», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Άρσεναλ.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness. Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time. Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr

Η Έβερτον απέτισε τα σέβη της με ένα μήνυμα που τον ανέφερε ως «Super Kev». «Ο Έβερτον είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας: Όχι μόνο ένας αληθινός ήρωας του Goodison Park και είδωλο του αγγλικού παιχνιδιού, αλλά και ένας απίστευτος άνθρωπος - όπως θα γνωρίζει όποιος τον γνώρισε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της.

Everyone at Everton is deeply saddened by the death of our former striker Kevin Campbell at the age of just 54.



Not just a true Goodison Park hero and icon of the English game, but an incredible person as well - as anyone who ever met him will know.



RIP, Super Kev. 💙