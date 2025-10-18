ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παπαγιάννης: Ρήξη χιαστού και τέλος η σεζόν για τον διεθνή σέντερ

Η απώλεια του Παπαγιάννη αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την Εφές

LifO Newsroom
Βαρύ πλήγμα για την Αναντολού Εφές και τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο Έλληνας σέντερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Ο διεθνής άσος τραυματίστηκε σε ανύποπτη φάση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, όταν προσγειώθηκε άσχημα μετά από διεκδίκηση ριμπάουντ. Ο Παπαγιάννης αποχώρησε υποβασταζόμενος, δείχνοντας να πονάει έντονα, ενώ οι πρώτες ενδείξεις προκάλεσαν ανησυχία που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε από τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας: «Ο Γεώργιος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ο χρόνος αποκατάστασής του υπολογίζεται σε περίπου οκτώ μήνες».

Η απώλεια του Παπαγιάννη αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την Εφές, καθώς ο Έλληνας σέντερ είχε ξεκινήσει τη σεζόν με εξαιρετικές εμφανίσεις, όντας βασικός πυλώνας στη ρακέτα.

Παράλληλα, στον ίδιο αγώνα τραυματίστηκε και ο Ερτζάν Οσμανί, ο οποίος υπέστη κάκωση στον ώμο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Η Εφές, που ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό, βλέπει έτσι να χάνει δύο βασικούς παίκτες της μόλις στο ξεκίνημα της σεζόν, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τα πλάνα του προπονητή Εργκίν Αταμάν για το υπόλοιπο της Euroleague.

