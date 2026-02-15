ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, 0-0: Ισόπαλο το «ντέρμπι των Δικεφάλων» στην Τούμπα

Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη, όμως έμειναν ισόπαλες - Πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση

Στιγμιότυπο από τον αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ / Eurokinissi
Χωρίς γκολ αλλά με ένταση και μεγάλες φάσεις ολοκληρώθηκε το ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα, με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να μένουν στο 0-0 για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά και είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 12’, όταν κέρδισε πέναλτι, όμως ο τερματοφύλας της «Ένωσης», Θωμάς Στρακόσια, απέκρουσε την εκτέλεση του Γιακουμάκη, κρατώντας το μηδέν για την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι πίεσαν στο πρώτο εικοσάλεπτο, αλλά δεν βρήκαν γκολ.

Η ΑΕΚ ισορρόπησε μετά το 20’ και απείλησε ουσιαστικά στο 40’, με το δυνατό σουτ του Κοϊτά να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι άνοιξε, με τον ΠΑΟΚ να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 87’ με κεφαλιά του Καμαρά που πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Η ΑΕΚ, πάντως, είχε την ευκαιρία να φύγει με το «διπλό» από την Τούμπα, όμως στο 94’ ο Γιόβιτς σημάδεψε το κάθετο δοκάρι του Παβλένκα, και έτσι η αναμέτρηση έμεινε ισόπαλη.

