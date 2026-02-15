ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Απόψε το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Τρεις βαθμοί είναι η διαφορά των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα - Απόψε το «ντέρμπι των Δικεφάλων»

Στιγμιότυπο από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο / Eurokinissi
Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, ξεχωρίζει ανάμεσα στους αγώνες της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Η διαφορά των δύο ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα έγκειται στους τρεις βαθμούς, με την αναμέτρηση του «ντέρμπι των Δικεφάλων» να ξεκινά στις 19:30 και να καλύπτεται τηλεοπτικά από τη Novasports Prime.

Ως προς την προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ έχει τρεις διαδοχικές νίκες απέναντι στην ΑΕΚ, αφού επικράτησε στα δύο περσινά παιχνίδια των δύο ομάδων για τα Playoffs του πρωταθλήματος και στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Η ΑΕΚ δεν έχει ηττηθεί στη Θεσσαλονίκη στις δύο τελευταίες επισκέψεις της για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, αφού πέρσι επικράτησε με 2-1, ενώ το 2023-24 οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Super League: Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Σάββατο 14/2

  • Παναιτωλικός - Αστέρας 3-1
  • Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
  • Βόλος - Άρης 1-1

Κυριακή 15/2

  • Κηφισιά - ΟΦΗ 17:30
  • ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30
  • Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 21:00

Δευτέρα 16/2

  • Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 18:00
